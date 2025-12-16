Colotto se la juega en Colón: "Hay un buen presupuesto para armar un equipo competitivo"

El mánager de Colón, Diego Colotto, analizó a fondo el mercado de pases, las prioridades de Ezequiel Medrán y el viaje a Uruguay

Diego Colotto empezó a marcar el pulso del nuevo Colón y, en medio del mercado de pases, dejó definiciones sobre el presente y el rumbo que se busca. El mánager habló con LT10 AM1020 del armado del plantel y los criterios que se utilizan para cada incorporación.

“Me encuentro con un club hermoso en cuanto a su estructura e instalaciones. Gente en el día a día con ganas de hacer las cosas bien y con mucho por desarrollar”, destacó, aunque dejó en claro que el primer paso es ordenar. “Hay que ordenar las áreas, tener una idea y dirección. En cada situación iremos desarrollando lo que consideramos mejor para todo. Lo importante es que hay capacidad y vamos teniendo reuniones de todo tipo. Todo va en su debido momento. La prioridad es el armado del plantel”.

• LEER MÁS: Colón cerró al arquero Matías Budiño: refuerzo clave para el proyecto Ezequiel Medrán

En cuanto al conocimiento de la Primera Nacional, remarcó que no parten de cero. “Conocimiento de la categoría tenemos, porque ya trabajamos más allá de estar este año en Independiente. Hay un seguimiento con el scouting. Estamos trabajando para armar el mejor plantel para Ezequiel Medrán”, explicó.

• LEER MÁS: Asoma el posible rival de Colón en el interzonal de la próxima Primera Nacional

Colotto y las incorporaciones de Colón

Las primeras incorporaciones también tuvieron su análisis puntual. “(Leandro) Allende tiene el perfil que buscábamos y en el caso de Matías (Budiño) quería a un arquero con personalidad, algo que mostró en Estudiantes de Caseros. Vamos avanzando en cada posición”, señaló. Y en relación al puesto de arquero, fue claro: “Hay arqueros importantes. Habrá que ver después con cuántos quiere trabajar Ezequiel. Estamos contentos con todos ellos y ahora se generará una competencia. Es la prioridad para que nadie se sienta por encima del otro”.

image Allende, la primera cara nueva de Colón.

Colotto insistió además en la importancia de sostener un proceso y potenciar al cuerpo técnico. “Creemos que la continuidad del trabajo debe tener mejores resultados y comodidades. Ezequiel es uno de los mejores técnicos de la categoría y la idea es mejorarle las condiciones. El trabajo es general y se hace un análisis en base a cómo quiere jugar Ezequiel. Después el club dictamina si se pueden incorporar o no los jugadores”.

• LEER MÁS: Colón define cambios en su estructura sin comunicar el futuro de Martín Minella y Daniel Camusso

Respecto al arribo del nuevo entrenador de reserva, nombró una alternativa. “Alejandro Russo es un perfil de lo que buscamos para la formación. Es una posibilidad, todavía no está confirmado”, aclaró.

Diego Colotto 1

El mánager también se refirió a la situación que se encontró al llegar y confirmarle que no serían considerados a Christian Bernardi, Emmanuel Gigliotti y Luis Rodríguez. “Hicimos una evaluación deportiva y me parecía lo más lógico darle una devolución de cómo era la situación. Era una falta de respeto deberles tres meses y que no le hayan dicho nada. Entonces actuamos rápido, porque ellos necesitaban una respuesta y la recepción fue muy buena. Jugadores que quieren al club y no pasaron un año cómodo por los resultados”.

• LEER MÁS: Colón aún debe resolver la situación de varios referentes del plantel

En cuanto a la idea futbolística, Colotto fue contundente: “Buscaremos un equipo dinámico y que sea protagonista en todas las canchas. Buscamos jugadores teniendo en cuenta eso y con variantes en un torneo muy largo”.

El Colón que se viene

También dejó definiciones sobre el perfil del mercado: “El jugador que llegará es porque está dentro de lo idóneo. El nivel de los nombres quedará a criterio de la gente. Un porcentaje alto debe ser de la categoría y podría ser importante que vengan chicos de Primera”. Y agregó: “Hay un buen presupuesto para armar un plantel competitivo. Pero más allá de eso, lo que hay que buscar es un equipo sólido y que se sostenga durante todo el año”.

• LEER MÁS: Se sumó un nuevo integrante al cuerpo técnico de Colón que conduce Ezequiel Medrán

También hizo mención a José Neris: "El representante habló de una posible oferta que no es concreta. Se evaluará. Es algo que manejará la dirigencia. Todavía no llegó nada".

José Neris Prensa Montevideo City Torque

Respecto a la invitación para participar de un torneo amistoso en Uruguay, dijo: "Estamos con esos trámites. Es una invitación que tiene el club de ir a Paysandú y lo vemos de buena manera para jugar partidos".

Por último, dejó una reflexión sobre la dificultad de la categoría y la presión que implica vestir la camiseta sabalera. “La conclusión que se saca a la distancia es que cuando un equipo baja le cuesta. Debe adaptarse sobre todo y claramente le pasó a Colón. Por nombre no vas a ascender rápido. Es todo muy complicado en todo sentido”. Y cerró: “La camiseta de Colón es grande y pesada. Los jugadores que ya firmaron conocen la categoría y saben cómo absorber la presión de un club así. Está dentro de la evaluación”.