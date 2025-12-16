Garnacho selló la clasificación de Chelsea a las semis de la Copa de la Liga

El argentino Alejandro Garnacho marcó su primer doblete con Chelsea y fue decisivo en la clasificación a semifinales de la Copa de la Liga inglesa

El argentino Alejandro Garnacho marcó su primer doblete con Chelsea y fue decisivo en la clasificación a semifinales de la Copa de la Liga inglesa. El equipo de Enzo Maresca superó por 3 a 1 al Cardiff City en Gales, en un partido más trabajado de lo esperado ante un rival de la tercera división.

Chelsea sufrió durante largos pasajes y le costó encontrar claridad, especialmente en el primer tiempo. El cero se mantuvo hasta el inicio del complemento, cuando un error marcado del local destrabó el encuentro.

Chelsea pasó a las semifinales de la Copa de la Liga

Dylan Lawlor falló en la salida, Facundo Buonanotte capturó la pelota limpia y asistió a Garnacho, que definió cruzado ante la salida de Trott para abrir el marcador.

La tranquilidad duró poco. Cardiff City reaccionó y alcanzó el empate con un remate de David Turnbull, lo que volvió a complicar al conjunto londinense. Recién a ocho minutos del final, Chelsea logró inclinar definitivamente el partido con un disparo cruzado de Pedro Neto que, tras un leve desvío, se transformó en el 2-1.

Embed - DOBLETE DE GARNACHO, ASISTENCIA DE BUONANOTTE Y LOS BLUES A LA SEMI | Cardiff 1-3 Chelsea | RESUMEN

Ya con espacios y el rival volcado en ataque, Garnacho sentenció la historia. El extremo argentino encaró por el vértice izquierdo y sacó un derechazo para sellar el 3 a 1 definitivo y firmar su primer doblete desde su llegada al club.

Con estos goles, Garnacho suma cuatro tantos en 17 partidos con Chelsea. A los 21 años, acumula 30 goles como futbolista profesional, 26 de ellos convertidos durante su etapa en Manchester United. Chelsea avanzó así a las semifinales de la EFL Cup, instancia que contará exclusivamente con equipos de la Premier League.