Uno Santa Fe | Colón | Lucas Genolet

Lucas Genolet se despidió de Colón tras 11 años en inferiores

El delantero Lucas Genolet, formado íntegramente en Colón, fue informado de que no firmará su primer contrato profesional. A los 20 años, cierra una extensa etapa en el club.

16 de diciembre 2025 · 18:42hs
Lucas Genolet se despidió de Colón tras 11 años en inferiores

Colón atraviesa días de decisiones fuertes en su estructura formativa y una de ellas tuvo impacto directo en Lucas Genolet, futbolista surgido de las divisiones inferiores rojinegras, quien se despidió oficialmente del club luego de ser notificado de que no se le ofrecerá su primer contrato profesional.

El atacante, que en abril cumplirá 21 años, estuvo 11 temporadas ligado a la institución sabalera, donde completó todo su proceso de formación, desde infantiles hasta Reserva, defendiendo siempre la camiseta rojinegra.

LEER MÁS: Colón cerró al arquero Matías Budiño: refuerzo clave para el proyecto Ezequiel Medrán

Un recorrido formativo extenso y con protagonismo

Si bien no logró debutar en la Primera División, Genolet tuvo participación activa en distintas competencias oficiales vinculadas al club. Durante el torneo de Reserva 2025, disputado en el marco de las inferiores de Primera División, el delantero sumó 516 minutos en cancha y convirtió tres goles, frente a Tigre, Huracán y Ferro, mostrando presencia en el área y capacidad de finalización.

Además, fue titular en varios encuentros de la Copa Santa Fe, certamen en el que Colón alcanzó las semifinales en la última edición, instancia en la que quedó eliminado ante Unión, en un cruce de alta intensidad regional.

Embed

Decisión institucional y cierre de ciclo

La determinación de no avanzar con la firma del primer vínculo profesional marca el final de una etapa para Genolet dentro del club. En el análisis interno, Colón optó por redefinir prioridades en la proyección de juveniles, una lógica habitual en procesos de reestructuración deportiva.

LEER MÁS: Asoma el posible rival de Colón en el interzonal de la próxima Primera Nacional

Para el futbolista, se abre ahora un nuevo escenario: buscar continuidad y oportunidades fuera del Sabalero, con el respaldo de una formación extensa y experiencia en competencias oficiales. Para Colón, en tanto, es otro nombre que egresa del semillero, ese que históricamente alimentó al primer equipo, pero que también exige decisiones difíciles en el pasaje al profesionalismo.

Lucas Genolet Colón inferiores
Noticias relacionadas
colon cerro al arquero matias budino: refuerzo clave para el proyecto ezequiel medran

Colón cerró al arquero Matías Budiño: refuerzo clave para el proyecto Ezequiel Medrán

colon mostro las primeras postales de la pretemporada al mando de medran

Colón mostró las primeras postales de la pretemporada al mando de Medrán

asoma el posible rival de colon en el interzonal de la proxima primera nacional

Asoma el posible rival de Colón en el interzonal de la próxima Primera Nacional

colon define cambios en su estructura sin comunicar el futuro de martin minella y daniel camusso

Colón define cambios en su estructura sin comunicar el futuro de Martín Minella y Daniel Camusso

Lo último

Insólito: Marcelo Moretti fue denunciado por atropellar a un hincha de San Lorenzo

Insólito: Marcelo Moretti fue denunciado por atropellar a un hincha de San Lorenzo

La cuantiosa cifra que le costaría a Boca tener a Cavani y Borja

La cuantiosa cifra que le costaría a Boca tener a Cavani y Borja

La Provincia comenzó con el plan de intervención en la Isla Sirgadero para restaurar el equilibrio ambiental

La Provincia comenzó con el plan de intervención en la Isla Sirgadero para restaurar el equilibrio ambiental

Último Momento
Insólito: Marcelo Moretti fue denunciado por atropellar a un hincha de San Lorenzo

Insólito: Marcelo Moretti fue denunciado por atropellar a un hincha de San Lorenzo

La cuantiosa cifra que le costaría a Boca tener a Cavani y Borja

La cuantiosa cifra que le costaría a Boca tener a Cavani y Borja

La Provincia comenzó con el plan de intervención en la Isla Sirgadero para restaurar el equilibrio ambiental

La Provincia comenzó con el plan de intervención en la Isla Sirgadero para restaurar el equilibrio ambiental

Garnacho selló la clasificación de Chelsea a las semis de la Copa de la Liga

Garnacho selló la clasificación de Chelsea a las semis de la Copa de la Liga

Colotto se la juega en Colón: Hay un buen presupuesto para armar un equipo competitivo

Colotto se la juega en Colón: "Hay un buen presupuesto para armar un equipo competitivo"

Ovación
Santa Fe hará historia en el Mundial 2026 con cinco directores técnicos en los bancos

Santa Fe hará historia en el Mundial 2026 con cinco directores técnicos en los bancos

Unión lanzó la renovación de plateas 2026 con cuotas sin interés

Unión lanzó la renovación de plateas 2026 con cuotas sin interés

Colón define cambios en su estructura sin comunicar el futuro de Martín Minella y Daniel Camusso

Colón define cambios en su estructura sin comunicar el futuro de Martín Minella y Daniel Camusso

El nuevo Colón de Ezequiel Medrán se arma de atrás para adelante

El nuevo Colón de Ezequiel Medrán se arma de atrás para adelante

Asoma el posible rival de Colón en el interzonal de la próxima Primera Nacional

Asoma el posible rival de Colón en el interzonal de la próxima Primera Nacional

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable