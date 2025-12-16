Lucas Genolet se despidió de Colón tras 11 años en inferiores

El delantero Lucas Genolet, formado íntegramente en Colón, fue informado de que no firmará su primer contrato profesional. A los 20 años, cierra una extensa etapa en el club.

Colón atraviesa días de decisiones fuertes en su estructura formativa y una de ellas tuvo impacto directo en Lucas Genolet, futbolista surgido de las divisiones inferiores rojinegras, quien se despidió oficialmente del club luego de ser notificado de que no se le ofrecerá su primer contrato profesional .

El atacante, que en abril cumplirá 21 años , estuvo 11 temporadas ligado a la institución sabalera , donde completó todo su proceso de formación, desde infantiles hasta Reserva, defendiendo siempre la camiseta rojinegra.

LEER MÁS: Colón cerró al arquero Matías Budiño: refuerzo clave para el proyecto Ezequiel Medrán

Un recorrido formativo extenso y con protagonismo

Si bien no logró debutar en la Primera División, Genolet tuvo participación activa en distintas competencias oficiales vinculadas al club. Durante el torneo de Reserva 2025, disputado en el marco de las inferiores de Primera División, el delantero sumó 516 minutos en cancha y convirtió tres goles, frente a Tigre, Huracán y Ferro, mostrando presencia en el área y capacidad de finalización.

Además, fue titular en varios encuentros de la Copa Santa Fe, certamen en el que Colón alcanzó las semifinales en la última edición, instancia en la que quedó eliminado ante Unión, en un cruce de alta intensidad regional.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lucas Genolet (@lucasgenolett)

Decisión institucional y cierre de ciclo

La determinación de no avanzar con la firma del primer vínculo profesional marca el final de una etapa para Genolet dentro del club. En el análisis interno, Colón optó por redefinir prioridades en la proyección de juveniles, una lógica habitual en procesos de reestructuración deportiva.

LEER MÁS: Asoma el posible rival de Colón en el interzonal de la próxima Primera Nacional

Para el futbolista, se abre ahora un nuevo escenario: buscar continuidad y oportunidades fuera del Sabalero, con el respaldo de una formación extensa y experiencia en competencias oficiales. Para Colón, en tanto, es otro nombre que egresa del semillero, ese que históricamente alimentó al primer equipo, pero que también exige decisiones difíciles en el pasaje al profesionalismo.