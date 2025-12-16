Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón define cambios en su estructura sin comunicar el futuro de Martín Minella y Daniel Camusso

Mientras Colón avanza en una reestructuración de Reserva e Inferiores, la dirigencia aún no informó el futuro laboral de Martín Minella y Daniel Camusso, ambos empleados del club.

16 de diciembre 2025 · 14:47hs
La reconfiguración del área formativa en Colón avanza en silencio y con decisiones que generan interrogantes puertas adentro. Mientras la comisión directiva trabaja en la llegada de nuevas caras para conducir la Reserva y las Divisiones Inferiores, dos nombres de peso en la estructura actual siguen sin definiciones claras sobre su continuidad.

Daniel Camusso, actual Coordinador General de las Divisiones Inferiores, y Martín Minella, director técnico de la Reserva, atraviesan un momento de incertidumbre. Según pudo confirmar Diario UNO, ninguno de los dos fue contactado oficialmente por la dirigencia para comunicarles qué ocurrirá con su futuro, pese a que ambos mantienen un vínculo laboral vigente con la institución.

Un escenario delicado desde lo contractual para Colón

El caso no es menor. Camusso y Minella son empleados de planta del club, una condición que agrega complejidad a cualquier decisión dirigencial. En términos administrativos y legales, una eventual desvinculación implicaría el pago de una indemnización, salvo que se opte por reubicarlos en otras funciones dentro del organigrama deportivo. Por ahora, ese diálogo formal no existió.

La situación de Minella resulta particular: además de su rol en Reserva, ya le tocó asumir en dos oportunidades como entrenador interino del primer equipo, lo que refuerza su conocimiento del plantel, del predio y de la idiosincrasia sabalera. Sin embargo, ese recorrido no se tradujo, al menos hasta ahora, en una comunicación directa sobre los pasos a seguir.

Russo, listo para asumir la Reserva

Alejandro Russo.jpg

Mientras tanto, la información que maneja Diario UNO indica que Alejandro Russo tiene todo acordado para convertirse en el nuevo entrenador de la Reserva. El DT llegará acompañado por Kevin Marcogiuseppe, quien se desempeñará como ayudante de campo, y ambos también tendrán injerencia en la coordinación de las Divisiones Inferiores.

El movimiento marca con claridad la intención de Colón de renovar la conducción del semillero, apuntando a una nueva estructura de trabajo, con otro perfil metodológico y un nuevo liderazgo en la etapa de transición entre juveniles y Primera.

Lo llamativo es que estas gestiones avanzan sin que la dirigencia haya hablado previamente con Minella y Camusso, dos piezas centrales del esquema actual. La búsqueda de nuevas caras ya está en marcha, pero la falta de comunicación interna abre un frente sensible en el club.

