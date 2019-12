"Nos vamos con el sabor amargo de la derrota. Le quiero agradecer a la dirigencia por confiar en la gente de las inferiores por esta oportunidad y a los jugadores que se entregaron al máximo", exclamó después del partido en Sarandí con derrota de Colón ante Arsenal el entrenador interino, Pablo Bonaveri.

No sorprendió que el plantel se llame a silencio, tal como sucedió ante Aldosivi, por eso se presumía que el único que hablaría sería el DT. Pese al apuro por irse rápido, puso la cara y tuvo una llamativa reflexión.

"Termino muy conforme con lo hecho en el primer tiempo, tratando de cerrarles los caminos por los costados. Las más claras fueron de Colón. Después ellos encuentro un gol en una jugada sucia y alcanzamos el empate merecido. Sin embargo el bajón se notó y lo terminamos perdiendo. Era un premio si sumábamos un punto", reconoció.

Embed #TNTSports | Las emociones llegaron en el segundo tiempo y así Arsenal, por Ortiz en contra y Méndez, se llevó una victoria que lo deja a tres devArgentinos. Morelo había igualado para el Sabalero. Reviví los tantos del encuentro.#Arsenal #Colón pic.twitter.com/M9kjYbGt5k — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) December 13, 2019

En otro tramo, contó: "Me quedo conforme con el trabajo en campo y no en el resultado. Igual fue digno lo que hizo Colón. Arsenal tuvo dos claras después del gol y dejó de tener el control. Casi lo empatamos con (Nicolás) Legui y lógicamente nos descuidamos por ir en busca del empate. Además, con Alex Vigo) por derecha lo que hacíamos era armar una linea de cinco y luego salir alto. Salió bien en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo no lo pudimos mantener; mientras que a Braian (Galván) Lo notaba cansado y acalambrado. Queríamos darle fuerza y aire a los últimos metros".

Además, dio algunas pistas de lo que se viene: "Se le va a avisar al plantel cuando se vuelve a los entrenamientos. Por ahora es el 3 de enero".

En el final, tuvo una importante y determinante banca hacia los jugadores: "Este es un gran grupo humano, con profesionales que entraron en la historia del club. Fueron integrantes del segundo mejor equipo de la Copa Sudamericana y no es poca cosa".