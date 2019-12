Arsenal hundió más a un Colón que se cayó a pedazos y cerró un 2019 al borde del descenso

Colón terminó el 2019 de la peor manera: perdió contra Arsenal 2-1 y agudizó su crisis, donde quedó al borde de la zona de descenso sin rumbo. Un plantel que se desmoronó después de al final de la Copa Sudamericana y que necesita de un golpe de timón con urgencia. Por si fuera poco, no sumó un punto como visitante en esta temporada y llegó a los 20 encuentros sin ganar fuera casa

Después del cimbronazo que causó la pálida y deshilachada actuación de la última jornada ante Aldosivi, con salida de Pablo Lavallén, el interino Pablo Bonaveri tomó la posta y apostó por una idea clásica con la meta de ganar en orden. Por eso el equipo salió con dos líneas de cuatro y el pibe Braian Galván como acompañante de Wilson Morelo arriba.

El dueño de casa arrancó mejor, pero en pocos minutos el visitante levantó su rendimiento y, con una tesitura muy diferente, en 10' le creó dos situaciones situaciones de peligro a través de Alex Vigo y Marcelo Estigarribia. Asimismo, generó algunos robos en la salida del rival presionando arriba. En ese pasaje, por más que suene lapidario, ya había hecho más que en todo el cotejo ante el Tiburón.

A medida que el partido fue avanzando las acciones se emparejaron y Arsenal intentaba monopolizar el balón fiel a su estilo, con Elías Méndez y Nicolás Giménez. A contrapartida, el Rojinegro espero con prolijidad a la espera de alguna incursión del pibe Galván con su explosividad, aunque le costaba hacer pie. Pese a que lejos estuvo de deslumbrar, por lo menos la propuesta de Colón era otra, con un mayor compromiso y actitud.

Embed #TNTSports | Pasó Yepes y dijo que Zuqui tiene que cerrar las piernas… Cañazo de Kaprof.#Arsenal #Colón pic.twitter.com/oNFxfcX2Ao — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) December 13, 2019

Llegaron los 30' y el cotejo se cayó en lo futbolístico, donde se repartían más malas que buenas. Todo fue de mayor a menor, de discreto para menos, pero con un elenco de Bonaveri que se mantenía en su tesitura de no dar espacios. Tanto es así como Leonardo Burián solo fue inquietado con un tiro lejano de Elías Méndez.

Definitivamente el duelo se volvió ordinario, pese a dos situaciones de pelota parada para Arsenal que intentaron vulnerar a un Colón que logró plantarse y anular cualquier arresto. Fue así como llegó el pitazo final de Andrés Merlos para el final del primer acto, con una criterioza performance de Colón, que cerró el arco, pero que volvió a mostrar falencias en los laterales, con Gastón Díaz y Gonzalo Escobar fuera de conexión. Un cero a cero que por lo menos transmitía confianza.

El comienzo del complemento mostró un cambio radical en todo sentido: Colón hizo todo mal, perdió la prolijidad y Arsenal se lo llevó puesto. Fue así como a los 9' abrió el marcador con un gol en contra de Guillermo Ortiz después de varias pifias en el área de una defensa visitante que nunca pudo despejar la pelota.

Embed #TNTSports | ¡Qué puntería! El remate de Kaprof se iba ancho, pero el rebote en Guillermo Ortiz fue clave y el Arse marcó el primero de la noche.#Arsenal #Colón pic.twitter.com/RpHF7wWJl9 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) December 13, 2019

Preocupación en Bonaveri, que sabía que romper el esquema para por lo menos no caerse. Pero a los 14' el tucumano Braian Galván sacudió la modorra y tras una buena acción en el área, remató y el rebote que dio Sappa le quedó a Wilson Morelo que la mandó a guardar para estampar el 1-1.

Embed #TNTSports | ¡Estaba en el lugar indicado! Daniel Sappa dejó el rebote corto y Morelo lo conectó de cabeza para el empate de Colón.#Arsenal #Colón pic.twitter.com/vMA3EKCnrQ — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) December 13, 2019

Cuando parecía que Colón volvía a ganar en tranquilidad, nuevamente por errores propios le dio la chance a Arsenal, ya que a los 25' Elías Méndez apareció solo tras una pelota parada para poner el 2-1. Un descuido atroz de la defensa, que dejó solo al más alto del rival.

Embed #TNTSports | ¡Cabezazo perfecto! Emiliano Méndez aprovechó un gran centro de Giménez para anotar el 2 a 1 ante Colón.#Arsenal #Colón pic.twitter.com/G6mcAKteYF — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) December 13, 2019

Obviamente que los cambios se veían venir, pero sorpresivamente Bonaveri dispuso el ingreso de Tomás Chancalay en lugar de Galván, que era el jugador que más intentaba en ataque. Dio la sensación que fue por una molestia del tucumano, porque sino no se entendía. Después de eso, el equipo se cayó literalmente a pedazos y quedó para el cachetazo ante un conjunto de Rondina que estaba cada vez más cerca del tercero.

Nicolás Leguizamón tuvo una chance clarísima para el empate, pero inexplicablemente le dio tan mal que la pelota dio en un rival cuando había solo que empujarla. Los minutos se iban diluyendo y también la ilusión. Pero no hubo tiempo para más y Colón dejó en claro que es un plantel de mandíbula floja: que en ante un golpe se cae y no tiene reacción.

Algo alarmante y que pone en jaque la permanencia en primera pese a que queda mucho camino por delante. La dirigencia sabe que no tiene tiempo que perder y necesita contratar al técnico con urgencia. Se cierra un 2019 de manera deshilachada, con pena y sin gloria.

Formaciones

Arsenal: Daniel Sappa; Fenando Torrent, Fabio Pereyra, Franco Sbuittoni y Emiliano Pappa; Jesús Soraire, Elías Méndez, Gastón Álvarez Suárez y Nicolas Giménez; Juan Cruz Kaproff y Juan García. DT: Sergio Rondina

Colón: Leonardo Burián; Gaston Díaz, Guillermo Ortiz, Emmanuel Olivera y Gonzalo Escobar; Alex Vigo, Fernando Zuqui, Marcelo Estigarribia y Christian Bernardi; Braian Galván y Wilson Morelo. DT. Pablo Bonaveri.

Goles: ST 9' Guillermo Ortiz, en contra (A), 14' Wilson Morelo y 25' Elías Méndez (A).

Cambios: Mateo Carabajal x Torrent (A), 29' Tomás Chancalay x Galván (C), 30' Joel Soñora x Giménez, 31' Nicolás Leguizamón x Díaz (C), 35' Santiago Pierotti x Bernardi (C).

Amonestados: Juan Cruz Kaproff, Elías Méndez, Fabio Pereyra y Emiliano Papa (A); Fernando Zuqui y Marcelo Estigarribia (C).

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Julio Humberto Grondona.