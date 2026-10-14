Brasil gana terreno como mercado para los vinos argentinos

La bodega mendocina Huarpe Riglos selló una alianza con la importadora brasileña SetWines y proyecta comercializar 150.000 botellas en ese país durante los próximos tres años. La estrategia apunta al segmento premium y combina ventas online con distribución en restaurantes y vinotecas.

Huarpe Riglos Family Wines , tradicional bodega mendocina, inició oficialmente una nueva etapa de su expansión internacional con su desembarco en el mercado brasileño, presentando esta semana su propuesta de vinos premiados en la ProWine de San Pablo, una de las principales ferias vitivinícolas del mundo.

El inicio de las operaciones comerciales de la bodega en Brasil contempla la comercialización de 150.000 botellas durante los próximos tres años, con foco en el posicionamiento de la marca en el segmento premium y en el desarrollo de canales B2C y B2B.

Para su operación en Brasil, la bodega selló una alianza estratégica con SetWines, importadora de vinos con sede en São Paulo. La estrategia incluye el desarrollo del comercio electrónico orientado al consumidor final y la expansión de la presencia de la marca en restaurantes, vinotecas, distribuidores y otros socios comerciales.

La llegada a Brasil se produce en un contexto de crecimiento del mercado de vinos importados. El Ministerio de Agricultura brasileño registra un aumento del 32,77% en las importaciones de vino entre 2020 y 2025, alcanzando los US$ 560,7 millones. En ese mismo período, el volumen importado por el mercado brasileño llegó a 165,6 millones de litros, con una expansión del 8,38%.

Para Ricardo Lisseri, representante comercial de Huarpe Riglos en Brasil, el mercado brasileño ofrece oportunidades para vinos con identidad y posicionamiento premium: “Este mercado viene mostrando una evolución importante en la búsqueda de calidad, origen y experiencias diferenciadas”, dijo.

Y agregó: “En Brasil existe una oportunidad muy interesante para vinos con una historia sólida, terroirs reconocidos y producción limitada. Es precisamente en ese espacio donde queremos posicionar a Huarpe Riglos, acercando al consumidor brasileño la identidad y la calidad de los vinos de Mendoza”.

Patricio Hernández Toso, director comercial de Huarpe Riglos e integrante de la familia fundadora de la bodega, expresó: “Brasil representa un paso estratégico en la expansión internacional de nuestra bodega. Junto a SetWines, queremos construir una presencia de largo plazo y acercar al público brasileño a la excelencia y diversidad de los terroirs de Gualtallary y Agrelo”.

Debut en ProWine y portfolio premiado

La presentación oficial de Huarpe Riglos ante el mercado brasileño fue realizada durante ProWine São Paulo 2026, entre el 6 y el 8 de octubre, en la capital paulista. La bodega participó en el stand de SetWines con una delegación encabezada por el socio y enólogo José Hernández Toso; Patricio Hernández Toso, director comercial de Huarpe Riglos e integrante de la familia fundadora; y Ricardo Lisseri, representante de la marca en Brasil.

Entre las principales etiquetas del portfolio se destacó Riglos Gran Cabernet Sauvignon 2022, elaborado a partir de un viñedo único (Single Vineyard) ubicado en Gualtallary, Valle de Uco, que obtuvo 95 puntos en la Guía Descorchados 2026.

El portfolio presentado en Brasil incluye además los prestigiosos Riglos Gran Corte, Riglos Gran Malbec, el ícono Guayquil El Elegido y el espumante Zamia Extra Brut. Esta selección llega al país respaldada por importantes reconocimientos de la crítica internacional, entre ellos 94 puntos para la línea Riglos en el informe 2026 del Master of Wine británico Tim Atkin, además de un historial de premios internacionales, como la distinción de Vino del Año otorgada por la revista estadounidense Wine Enthusiast.