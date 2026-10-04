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En plena entrevista y en vivo: le robaron el celular a un diputado santafesino en Brasil

El legislador socialista Esteban Paulón había viajado a San Pablo para acompañar la candidatura de Lula da Silva. El robo ocurrió mientras participaba de una entrevista radial y quedó registrado en vivo.

4 de octubre 2026 · 18:52hs
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Robo en San Pablo. Le sustrajeron el celular a un diputado santafesino mientras realizaba una entrevista radial en vivo.

Foto: Cámara de Diputados de la Nación.

Robo en San Pablo. Le sustrajeron el celular a un diputado santafesino mientras realizaba una entrevista radial en vivo.

El diputado nacional santafesino Esteban Paulón sufrió el robo de su teléfono celular este sábado en la ciudad brasileña de San Pablo, mientras realizaba una entrevista radial por videollamada. El momento quedó registrado por las cámaras y fue transmitido en vivo durante el programa.

Paulón, dirigente del Partido Socialista y oriundo de Rosario, viajó a Brasil en el marco de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo, con el objetivo de acompañar la candidatura del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El legislador mantiene desde hace tiempo un vínculo político con el espacio del mandatario brasileño. A comienzos de septiembre, había viajado a Brasilia para participar de una reunión con el canciller de ese país, junto con otros diputados argentinos.

El robo quedó registrado en vivo

Este sábado, Paulón participaba de una entrevista con Radio Rebelde mientras caminaba por las calles de San Pablo. Durante la conversación, el diputado se refirió a la campaña electoral brasileña y destacó el posicionamiento internacional de Lula.

“Lula es uno de los pocos líderes internacionales que se le plantó a Trump, a Musk, a Zuckerberg”, sostuvo durante la entrevista.

En ese momento, Paulón se encontraba grabándose en modo selfie con su teléfono celular mientras mantenía conectados sus auriculares.

Al finalizar la entrevista, cuando el conductor del programa agradecía al legislador por su participación, la transmisión sufrió un corte de imagen durante unos segundos. Luego, una mano apareció frente a la cámara y cubrió la pantalla.

Inmediatamente se escuchó la reacción de Paulón, quien advirtió que le habían sustraído el teléfono.

“Me robaron el celular”, alcanzó a decir el diputado a través del micrófono de sus auriculares, que continuaban conectados al dispositivo.

La señal comenzó a interrumpirse por la pérdida de conexión y, durante algunos segundos, la cámara mostró al presunto autor del robo mientras se alejaba del lugar.

La situación sorprendió a los integrantes del programa, que estaban siguiendo el episodio en tiempo real.

Paulón compartió las imágenes

Horas después del episodio, el diputado publicó en sus redes sociales el fragmento de la transmisión en el que quedó registrado el momento del robo.

“Haciendo una nota radial en San Pablo me robaron el celu”, escribió junto al video y un emoji.

Posteriormente, Paulón también respondió a quienes, según afirmó, intentaban utilizar políticamente el episodio.

El legislador sostuvo que la seguridad en Brasil corresponde a las autoridades estaduales y apuntó contra el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, dirigente identificado con el espacio político del expresidente Jair Bolsonaro.

En ese contexto, reafirmó su respaldo a Lula y expresó su deseo de que el oficialismo brasileño también obtenga un buen resultado electoral en el estado de San Pablo.

“Por suerte estoy bien”

Paulón también cuestionó a un diputado provincial al que acusó de “inventar hechos inexistentes” y sostuvo que el episodio no tuvo consecuencias físicas para él.

Finalmente, remarcó que, más allá de la pérdida material, se encontraba en buen estado de salud.

“Es espantoso sufrir un robo, obvio que ante lo imprevisto puteas porque sos un ser humano, y por suerte estoy bien. Nada más que lo material por lamentar”, expresó.

El episodio ocurrió a pocas horas de las elecciones presidenciales de Brasil, a las que Paulón viajó para acompañar la campaña de Lula da Silva.

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