Central busca activar la gestión por Damián Martínez

A menos de una semana para la reanudación de la Superliga, el balance en el mercado de pases de Unión dejó un sinsabor debido a que se mencionaron varios jugadores de peso con chances de calzarse la rojiblanca para el gran desafío de jugar la Sudamericana pero se tuvo que conformar con las alternativas que fueron surgiendo.

Leonardo Madelón fue muy claro tras los partidos ante Huracán y Talleres al mencionar la calidad y cantidad de los jugadores que se intentarían contratar, pero lo concreto es que se fueron Maximiliano Cuadra, Juan Ignacio Cavallaro, Manuel De Iriondo, Darío Bottinelli y Nicolás Andereggen (volvió al club tras su paso por el fútbol suizo y recaló en Alvarado de Mar del Plata), mientras que llegaron los uruguayos Sebastián Assis y Javier Cabrera, y se espera que en las próximas horas lo hagan Ezequiel Cañete y Mauro Luna Diale, los juveniles cuyos pases pertenecen a Boca.

De esta manera todo indica que la tarea de Unión en el mercado concluyó en cuanto a las contrataciones, más allá que el movimiento podría continuar aunque en este caso podría ser por una salida, ya que Rosario Central no se resigna en su intención de contar con Damián Martínez.

• LEER MÁS: Central seguirá peleando por llevarse a Damián Martínez

"Mientras Diego Cocca formatea al nuevo Central para encarar la Superliga, la dirigencia canalla trabaja en la contratación de refuerzos. Ayer fue un día que no se matizó sólo con la victoria ante Boston River de Uruguay. También hubo movimientos en las negociaciones. Que estén activadas las tratativas no quiere decir que estén cerradas. Pero la idea es que al menos dos caras nuevas estén a principio de semana ya entrenando en Arroyo Seco", informa en su edición de este sábado La Capital de Rosario.

Mientras que luego, agrega: "Por ejemplo, en el rubro lateral derecho, los nombres con chances son los de Damián Martínez (29 años), el uruguayo Guillermo Cotugno (24 años), Rodrigo Arciero (26 años) y Kevin Mac Allister (22 años). Por el jugador de Unión, la dirigencia canalla está buscándole la vuelta junto al representante del jugador, Christian Bragarnik, sobre la manera de establecer un esquema de pago para comprar el 50 o 60 por ciento de la ficha. La cifra de la operación no está lejos de las pretensiones, pero lo que todavía se debe charlar y mucho es la forma de abonarla. A favor de las tratativas está que entre la dirigencia de Central y la de Unión ya realizaron con éxito varios negocios, como fueron las gestiones por Emanuel Britez y Diego Zabala en el mercado pasado. Por eso hay optimismo en que si se acuerda el dinero y las formas, Cocca pueda tener a Damián Martínez".

"Los otros laterales que están en carpeta son Cotugno, cuya llegada no implicaría una gran erogación de dinero, ya que tiene el pase en su poder tras su paso por Nacional de Montevideo. Las cesiones de Arciero y Kevin Mac Allister deben encuadrarse dentro de un préstamo conveniente para las pretensiones de Banfield y Argentinos Juniors, los clubes en lo que se encuentran ambos futbolistas", indica en otro apartado.

• LEER MÁS: ¿Madelón piensa en Unión sin Mazzola y Bou como dupla de ataque?

Martínez no podrá estar presente en el partido del próximo viernes ante Argentinos Juniors, en el 15 de Abril, cotejo que a las 21.45 marcará para el Tate la reanudación de la Superliga, debido a que debe purgar una fecha de suspensión por haber llegado al límite de tarjetas amarillas en el último duelo ante Talleres.

Lo que queda en claro es que en Unión no le van a cerrar las puertas a una posible transacción pero al entender de las palabras que brindó Luis Spahn en Radio 2 de Rosario, no es la intención deprenderse de ningún jugador, menos que sea valioso en el equipo como Martínez, pero en caso de llegar una oferta la misma debe ser tentadora no solamente en cuanto al monto, sino también en la forma de pago, cuestión que el mismo titular tatengue se encargó de decir por el mismo medio que el conjunto rosarino mantenía una deuda por los pases de Zabala y Britez.