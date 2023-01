Chicco se hizo grande en el arco de Colón para levantar la Copa

Por momentos, el cotejo fue aburrido, típico de pretemporada, con un ritmo cansino. Pero de los dos el que evidenció mayor entusiasmo fue el Sabalero. Sobre todo en el último cuarto de hora, cuando estuvo más cerca de concretar. Lo tuvo Juan Pablo Álvarez con un remate cruzado que se fue cerca del caño derecho.

Luego Laureano Troncoso encaró en velocidad y con el arco de frente remató, pero el disparo se fue desviado. Y en los minutos finales, el que probó fue Joaquín Ibañez, pero su remate de zurda dentro del área, también se fue desviado. Colón se repitió en varios centros frontales buscando a Neris, pero los mismos fueron previsibles y terminaron en los defensores uruguayos.

En defensa el equipo no sufrió, ya que River de Montevideo mostró sus limitaciones a la hora de atacar, por lo cual, Ignacio Chicco fue un espectador de lujo. Al Sabalero le faltó mayor sorpresa en los metros finales, más allá de la movilidad de Troncoso que fue el futbolista más destacado de mitad de cancha hacia adelante.

En la segunda etapa, el encuentro tuvo las mayores emociones. Colón se puso en ventaja a los 23' por intermedio de José Neris que definió desde los 12 pasos, luego de que el árbitro sancionara un penal polémico por una mano del defensor Facundo Kidd. El uruguayo con un remate rasante y al medio decretó el 1-0.

Pero antes de eso, River de Uruguay pudo ponerse en ventaja, pero Ignacio Chicco le tapó un mano a mano a Joaquín Lavega. El DT sabalero metió cambios, haciendo ingresar a Jorge Benítez, Santiago Pierotti y Facundo Taborda. Para buscar mayor profundidad en ataque, ya que al equipo le costaba generar chances claras como para convertir.

A los 31' se fue expulsado Facundo Garcés por una imprudencia. Estaba amonestado y luego de un fallido despeje terminó cometiendo una infracción y golpeando con la rodilla a un rival. Con uno menos, el Rojinegro se retrasó demasiado y cuando se jugaba tiempo de descuento, el equipo local llegó al empate, a través de Brunelli luego de un despeje fallido de Benítez.

En la serie de penales, emergió la figura descomunal de Chicco quien atajó nada menos que tres remates. Colón alzó la Copa Waldemar Victorino, pero más allá del resultado que termina siendo anecdótico, la realidad indica que al equipo le falta y mucho, fundamentalmente de mitad de cancha hacia adelante.

Tendrán que llegar más refuerzos para potenciar a un plantel que perdió jerarquía y estos partidos amistosos le permiten a Saralegui sacar conclusiones. Pero también a los dirigentes, que deberán acelerar en busca de variantes. Hay que ver que sucede con Ramón Ábila, ya que con la salida del Pulga, Colón perdió calidad individual.

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Juan Pablo Álvarez, Cristian Vega, Baldomero Perlaza, Joaquín Ibañez; Laureano Troncoso y José Neris. DT: Marcelo Saralegui.

River de Uruguay: Fabrizio Correa; Agustín Chopitea, Gonzalo Viera, Luciano Brunelli, Facundo Kidd; Ramiro Cristóbal, Matías Alfonso, Pablo García, Gonzalo Castro; Joaquín Lavega y Valentín Adamo. DT: Gustavo Díaz.

Goles: ST 22' José Neris (C), 47' Luciano Brunelli (R).

Cambios: ST 0' Faustino Barone x Adamo (R), Pablo Lopez x Castro (R), 8' Guillermo Gandolfo x Cristóbal (R), 15' Juan Quintana x García (R), 15' Jorge Benítez x Troncoso (C), Santiago Pierotti x Álvarez (C), Facundo Taborda x Ibañez (C), 25' Agustín Vera x Lavega (R), Ihojan Pérez x Alfonso (R), 32' Lucas Acevedo x Neris (C).

Amonestados: Garcés, Goltz y Taborda (C), Quintana y Viera (R).

Expulsados: Garcés (C).

Serie desde los 12 pasos: Colón se impuso por 3-2, convirtiendo Meza, Benítez y Delgado. Fallaron sus ejecuciones: Goltz, Pierotti y Vega.

Árbitro: Diego Riveiro.

Estadio: Federico Saroldi.