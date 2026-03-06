Uno Santa Fe | Colón | Colón

Revuelo en redes por el rumor en Colón de un posible cambio en el nombre del estadio

Un rumor sobre la incorporación de una sigla comercial al Brigadier López generó debate y fuertes reacciones entre los hinchas de Colón

6 de marzo 2026 · 17:43hs
En las últimas horas, un fuerte rumor comenzó a circular en redes sociales y generó un inmediato revuelo entre los hinchas de Colón. La versión hablaba de la posibilidad de sumar una sigla comercial al nombre del estadio, lo que despertó una ola de comentarios y críticas.

Malestra en los hinchas de Colón por un rumor en torno al estadio

El trascendido indicaba que el Cementerio de los Elefantes podría pasar a llamarse Brigadier CAM, en referencia a una empresa constructora que aportaría un rédito económico. La sola posibilidad de modificar el nombre histórico del estadio generó rápidamente rechazo en buena parte de la masa sabalera, que se expresó en redes sociales defendiendo la identidad y la tradición.

La discusión no es nueva en el fútbol. En los últimos años varios clubes adoptaron acuerdos de naming con empresas privadas para obtener ingresos extra. Un caso reciente es el de River, que incorporó una marca comercial al nombre de su estadio.

Sin embargo, en el caso de Colón el tema toca una fibra muy sensible para los hinchas, ya que el Brigadier LópeZ forma parte de la historia grande del club.

Por el momento no hubo confirmaciones desde la dirigencia y por ahora no sería algo que tenga asidero. Pero el rumor alcanzó para dejar en claro que cualquier modificación vinculada al nombre del estadio será un tema que seguramente generará fuerte enojo en los hinchas.

