El plantel de Colón tendrá libre el fin de semana y Medrán espera por los lesionados

Este viernes, el plantel de Colón entrenó en el predio 4 de junio y Ezequiel Medrán licenció al plantel hasta el lunes. Se espera por Marcioni y Godoy

6 de marzo 2026 · 12:09hs
El plantel de Colón fue licenciado y vuelve a entrenar el lunes.

Aprovechando que este fin de semana no habrá fútbol, el entrenador de Colón Ezequiel Medrán decidió licenciar al plantel durante el fin de semana.

Colón descansa el fin de semana

Por este motivo, la última práctica de la semana se llevó a cabo este viernes en horario matutino en el predio 4 de junio y los entrenamientos se retomarán el próximo lunes.

La atención está puesta en la recuperación de tres futbolistas. Dos de ellos con problemas musculares como los casos de Julián Marcioni y Matías Godoy. En tanto que lo de Ignacio Lago es un esguince de tobillo.

Tanto Marcioni como Godoy padecen un desgarro, en el caso del primero es en el isquiotiobial, mientras que lo de Godoy es en el aductor.

Ambos entrenaron toda la semana de manera diferenciada. Aunque Marcioni ya comenzó a trotar y a falta de ocho días para el partido ante Acassuso, no habría que descartarlo.

Igualmente parece difícil que alguno de los dos pueda jugar. Pero la próxima semana se los irá evaluando para saber cómo responden a las exigencias.

Mientras que Lago viene arrastrando un esguince en el tobillo y ante Ferro jugó infiltrado. No obstante, su participación frente a Acassuso no corre peligro.

Colón plantel Ezequiel Medrán
