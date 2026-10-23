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Chocaron por alcance camiones de gran porte en la ruta nacional 11 con desvío del tránsito vehicular

Sucedió a las 17.50 a la altura de la localidad de Iriondo en el departamento La Capital. Uno de los conductores intentó esquivar un bache y el otro lo embistió de atrás. El mal estado del pavimento y las adversas condiciones meteorológicas con el pavimento mojado fueron determinantes. El tránsito permaneció interrumpido durante más de una hora y media.

Juan Trento

Por Juan Trento

23 de octubre 2026 · 10:21hs
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Chocaron por alcance camiones de gran porte en la ruta nacional 11 con desvío del tránsito vehicular

Chocaron por alcance camiones de gran porte en la ruta nacional 11 con desvío del tránsito vehicular
Chocaron por alcance camiones de gran porte en la ruta nacional 11 con desvío del tránsito vehicular

En la tarde de este jueves, poco antes de las 18, a la altura del kilómetro 500 de la ruta nacional 11, a unos 40 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe, dos vehículos de gran porte chocaron por alcance. No hubo personas heridas. Trabajaron oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina GNA y de la Policía de Santa Fe, en el corte de ruta, y desvío del tránsito vehicular por arterias alternativas y a muy baja velocidad.

Denuncia

Varios conductores que circulaban por la ruta alertaron sobre el siniestro a oficiales y suboficiales de la Sección Seguridad Vial Recreo de Gendarmería Nacional Argentina GNA, que se dirigieron al lugar y constataron la colisión. Inmediatamente colocaron conos de precaución fosforescentes, y armaron un operativo con oficiales de la Policía de Santa Fe. Durante todo el operativo que se extendió por más de dos horas llovió con variada intensidad.

Testimonio

Según manifestaron ambos conductores, los dos vehículos circulaban en sentido norte-sur cuando uno de ellos intentó esquivar un bache en la calzada y el otro lo impactó de atrás. El mal estado del pavimento en el tramo que se produjo el choque por alcance y el pavimento mojado por la adversas condiciones meteorológicas, contribuyeron a la producción del choque.

Regulación del tránsito

Los oficiales y suboficiales de la GNA y de la Policía de Santa Fe PSF, interrumpieron por completo el tránsito, y articularon un operativo de urgencia para la regulación vehicular, en el desvío por caminos alternativos y en las tareas de señalización y prevención vial.

Tránsito normalizado

Restablecieron por completo la circulación vehicular a las 19.30, una vez despejada la calzada, y tanto policías como gendarmes permanecieron durante una hora para el restablecimiento y la normalidad del flujo vehicular, con recomendaciones a los conductores de vehículos sobre el mal estado de la ruta nacional 11, y para que tengan precaución ya que el pavimento estaba completamente mojado.

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