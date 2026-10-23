Se concretó el lanzamiento de la Maratón de la Abogacía 2026

Organizada por el Colegio de profesionales de la Abogacía de Santa Fe, la Maratón del 100° aniversario se largará el domingo 8 de noviembre desde la Costanera Oeste.

En el salón Alberdi del Colegio de la Abogacía, ubicado en 3 de Febrero 2761, se realizó la presentación de la Maratón que se llevará a cabo el próximo domingo 8 de noviembre. En esta oportunidad se denominará la Maratón del 100° Aniversario de la entidad que nuclea a los profesionales del derecho de la capital provincial. Los organizadores confirmaron que la competencia se largará a las 8 en la Costanera Oeste de la ciudad de Santa Fe.

El lanzamiento oficial de la XVIII edición de la Maratón organizado por el Colegio de la Abogacía de Santa Fe, fue presentada por el doctor Federico Kiener y contó con la participación del profesor Carlos Marzo, secretario de deportes de la Municipalidad de Santa Fe; la presidente de la entidad, doctora Clyde Balbina Cavalieri, la coordinadora de la competición Manuela Del Sastre, y el abogado y maratonista, doctor José Luis Del Sastre.

La largada de la prueba está prevista para el próximo domingo 8 de noviembre, desde la sede de la dirección de deportes de la Municipalidad de Santa Fe, ubicada en Almirante Brown 5294, en la costanera Oeste de la ciudad de Santa Fe y se espera una gran concurrencia de competidores de diferentes puntos de la región.

Las distancias para la prueba que celebra los 100 años del Colegio de la Abogacía de Santa Fe, son 10k competitiva, 5k integrativa y 2.5k corre-caminata. Los interesados pueden inscribirse en la mesa de entradas, en 3 de febrero 2761 de la ciudad de Santa Fe en el horario de 8 a 12.

Habrá medallas finisher para todos los participantess. Los 10k del 1° al 3° general damas y caballeros, no acumulativa; 1° al 3° puesto de cada categoría; 5k, del 1° al 5° puesto de la general damas general y caballeros. Las medallas para todos los competidores. Del 1° al 3° al mejor abogado de la general 10k, la mejor abogada 10k, el mejor abogado y abogada en la general 5k.

La edición 2026 de la Maratón de los abogados cuenta con la organización de la comisión de deportes del Colegio de profesionales de la Abogacía de Santa Fe.

En cuanto a las categorías 10k damas y caballeros se dividieron en 16 a 18 años, 19 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59, 60 a 64, y de 65 en adelante. En relación a los 5k, damas y caballeros en categoría única. "Esperemos que no se queden afuera de esta gran fiesta deportiva. Por lo que hay que asegurar el lugar completando la inscripción" señalaron desde la entidad organizadora.

Entre los aspectos comunicados en la reunión con la prensa se anunció que se suma a la Universidad del Gran Rosario como la institución a cargo de la recuperación de los atletas. Los competidores van a poder brindarlo todo en la carrera sabiendo que el post competencia está en las mejores manos de kinesiólogos de primer nivel. Sin dudas, un aspecto muy importante para los 10k del Colegio de la Abogacía.

Los interesados en competir en esta prueba por las calles de la ciudad de Santa Fe se pueden cumplimentar ingresando a www.laptime.com.ar y allí hay que buscar el evento 10k Colegio de la Abogacía. Es requisito obligatorio adjuntar el deslinde de responsabilidad y el certificado de aptitud física firmados. El incumplimiento de esta presentación será causal de la pérdida del cupo, por lo que no podrás participar de la carrera.

XVIII° Maratón de la Abogacía Santafesina

-Domingo 8 de noviembre de 2026

-Largada: Costanera Oeste de Santa Fe (dirección de deportes municipal)

-Hora: 8

-Distancias:

10k Competitiva (Para desafiar tus marcas).

5k Integrativa (Para disfrutar el recorrido).

2.5k Corre-Caminata (Ideal para compartir en familia).

-Inscripción: www.laptime.com.ar