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Colón viaja con equipo definido para visitar a Ciudad de Bolívar

Este viernes, el plantel sabalero emprende el viaje con destino a Bolívar y el DT Iván Delfino dispondrá de tres cambios en la formación titular

Ovación

Por Ovación

23 de octubre 2026 · 10:50hs
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Colón viaja este viernes con equipo definido.

Prensa Colón

Colón viaja este viernes con equipo definido.

El plantel sabalero afrontó este viernes el último entrenamiento y luego del mismo emprenderá el viaje para jugar este sábado desde las 21 ante Ciudad Bolívar. El DT de Colón Iván Delfino definió el equipo, realizando tres variantes.

Iván Delfino dispondrá de tres variantes

En virtud de lo observado en el ensayo futbolístico, el entrenador rojinegro dispondrá de tres modificaciones, a la vez que se produciría un cambio en el sistema táctico, conformando un 4-2-3-1.

Y es que Ignacio Lago, acostumbrado a jugar por izquierda, podría correrse al centro, aunque tampoco habría que descartar que por momentos se vuelque al sector derecho.

Respecto a las variantes, en defensa se producirá la vuelta de Facundo Castet quien ya cumplió con la fecha de suspensión, ingresando en lugar de Sebastián Olmedo.

LEER MÁS: Un peligro: Colón visitará a un Ciudad de Bolívar que atraviesa su mejor racha del año

Por su parte, en la mitad de cancha se producirá el retorno de Federico Lértora, quien no jugó el último partido por una molestia muscular. El capitán sabalero reemplazará a Matías Muñoz.

En tanto que después de un mes sin jugar, Franco García será titular en lugar de Sarmiento. De esta manera, el Wachi se ubicará por el sector izquierdo y Lago podría pasar al centro con un 4-2-3-1 o a la derecha si Delfino mantiene el 4-4-2.

La formación sabalera será con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Federico Lértora, Agustín Toledo; Julián Marcioni, Ignacio Lago, Franco García; Alan Bonansea.

Colón equipo Ciudad de Bolívar
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