"Colón debe ejecutar la compra, no está sujeto a interpretación"

La situación de Fernando Zuqui generó un conflicto entre Colón y Estudiantes de La Plata, el Pincha le mandó carta al Sabalero para que haga uso de la opción por el volante. En tanto que la dirigencia rojinegra entiende que no está obligado a adquirir el 100% del pase del mediocampista.

En su momento, el acuerdo entre Estudiantes y Colón fue un préstamo de 18 meses y una opción de compra valuada en 2.000.000 de dólares si Zuqui jugaba el 70% o más de los partidos oficiales. En ese lapso, el futbolista disputó 44 cotejos con la camiseta rojinegra y superó ese porcentaje. De allí que Estudiantes intima a Colón a que haga uso de la opción.

Lo que argumenta el Sabalero es que la temporada no había finalizado y que restaban 10 partidos de la Copa de la Superliga y que si ese torneo finalizaba, Zuqui no habría alcanzado ese porcentaje. Entienden que llegado el caso lo hubiesen apartado del equipo, para que no complete el 70%, ya que Colón no estaba dispuesto a desembolsar semejante cifra.

En diálogo con CieloSports, el vicepresidente del Pincha Martín Gorostegui explicó la situación desde el punto de vista de Estudiantes "Hemos tenido charlas informales con la dirigencia de Colón y le transmitimos nuestra postura también de manera formal. El convenio no está sujeto a demasiada interpretación. Establece una obligatoriedad de compra en favor de Colón si el jugador cumplía un 70% de los partidos oficiales de la temporada 2019/2020", comenzó explicando.

Para luego agregar "Y habiendo la AFA decidido terminar la temporada, el porcentaje es más del 80% de los partidos oficiales, por lo cual Colón tiene la obligación de ejecutar la opción de compra establecida en el convenio. Como interpretar se puede interpretar muchas cosas, lo objetivo es que se superó de manera holgada el porcentaje".

Respecto al argumento esgrimido por Colón de que la temporada no había finalizado respondió: "Eso es absolutamente hipotético ya que la temporada está terminada y Zuqui superó la cantidad de partidos estipulada en el convenio para que Colón esté obligado a comprar su pase. Ahora veremos como se van sucediendo los acontecimientos, aún no tuvimos respuesta, pero sí que estaban enterados y como esperando que planteáramos esta posición".