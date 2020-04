Colón: Se cumplen 22 años de la epopeya en Paraguay

En ese entonces el gol de visitante no calificaba como ahora, por lo cual, en el partido de ida Colón había derrotado a Olimpia de Paraguay por 3-2 por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Y el 30 de abril de 1998 debía visitar el histórico estadio del Defensores del Chaco en Asunción para jugar la revancha. Una derrota por un gol, automáticamente definía la serie mediante la ejecución desde los 12 pasos.

Y fue finalmente lo que sucedió ya que esa noche en los 90 minutos el Sabalero cayó por 1-0 y de esta manera la llave se definió con remates desde el punto del penal. Y fue allí en donde se consagró definitivamente el arquero rojinegro José Pablo Burtovoy atajando nada más ni nada menos que los cuatro penales que le patearon. Apotéotico lo de la Polaca.

Libertadores-98_OF2_Olimpia(1)[p1]-COLON(0)[p2].flv

Hasta la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, sin dudas que ese partido ante Olimpia era el triunfo más importante del Sabalero, ya que por primera vez en su historia se metía entre los ocho mejores equipos del continente y además frente a un rival muy calificado que contaba con muchos títulos.

Sin dudas que se trata de una fecha muy recordada para los hinchas sabaleros, aquella noche de Asunción que además tuvo mucho de épica, dado que Colón perdía desde los 18 minutos del segundo tiempo y encima a los 27' fue expulsado Héctor Rodríguez Peña y terminó el cotejo con 10 hombres. En la serie desde los 12 pasos se impuso por 2-1 y desató el delirio de todo el pueblo sabalero.

Síntesis

Olimpia 1: RicardoTavarelli; Jorge Valdez, Denis Caniza, Nelson Zelaya, Silvio Suárez; Adolfo Jara, Carlos Paredes, Walter Ávalos, Luis Monzón, Gabriel Gonzalez y Mauro Cavallero. DT: Luis Cubilla.

Colón 0: José Pablo Burtovoy, Rodolfo Aquino, Héctor Rodríguez Peña, Pablo Morant, Dante Unali; Claudio Marini, Diego Castagno Suárez, Nelson Agoglia, Marcelo Saralegui; Esteban Fuertes y Gustavo Sandoval. DT: Daniel Córdoba.

Goles: 18' Monzón (O).

Cambios: ST: 0´Ibarra x Sandoval (C ), 12´Torres x Jara (O), 31´Favre x Agoglia (C ), y 33´Benítez x Valdez (O) y 39´Torres x Fuertes (C ).

Expulsado: ST 27' Héctor Rodríguez Peña (C).

Árbitro: José Andrada (Perú).

Definición por penales: Burtovoy le atajó los penales a: Torres, Monzón, Paredes y González, convirtiendo Ávalos. Para Colón remataron desviado: Marini y Saralegui, mientras que marcaron: Unali y Aquino.