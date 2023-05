Colón se fortalece en los resultados, no tanto en el juego

Desde la llegada de Pipo Gorosito, Colón jugó 11 partidos en el torneo, sumando tres victorias, siete empates y una derrota. Cosechó 16 puntos sobre 33 en juego, con una efectividad del 48,4%. Pero en medio de esa serie de empates, el equipo mostraba cosas interesantes desde el juego, más allá de no obtener una victoria.

Que luego llegaría en el partido ante Boca en la Bombonera, no jugando en su mejor versión. Hasta aquí es muy satisfactorio el trabajo que viene realizando el cuerpo técnico que encabeza Néstor Gorosito, ya que enderezó a un equipo que no tenía rumbo. Lo mejoró en el aspecto físico y futbolístico, aunque la realidad indica que los últimos encuentros, el Sabalero no tuvo su mejor funcionamiento.