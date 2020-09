A 23 años del debut internacional de Colón

El miércoles 27 de agosto de 1997 será recordado como un día histórico por todos los hinchas de Colón. Ese día el equipo sabalero debutó en las competiciones internacionales. El rival fue la Universidad de Chile en el mítico estadio Nacional y en el marco de la primera fase de la Copa Conmebol. Fue derrota por 2-1, pero igualmente en el partido revancha el Sabalero se impuso por el mismo resultado y en la definición desde los 12 pasos eliminó al conjunto chileno.

Pero esa fría noche en Santiago, quedará grabada por siempre, ya que Colón por primera vez participaba de un partido internacional, cuando dos años antes ascendía a Primera División. Fue el puntapié inicial para lo que luego sería al año siguiente el debut en la Copa Libertadores.

27-8-1997 (C. Conmebol) U. de Chile:2 vs Colon (Santa Fe):1

Síntesis

Universidad de Chile: Roberto Rojas, Cristian Castañeda, Ricardo Rojas, Ronald Fuentes, Miguel Ponce; Luis Musrri, Esteban Valencia, Clarence Acuña, Víctor Castañeda; Richart Báez y Rodrigo Barrera. DT: Roberto Hernández.

Colón: Leonardo Díaz; Hugo Ibarra, Silvio Azoge, Héctor Rodríguez Peña, Dante Unali; Rodolfo Aquino, Diego Castagno Suárez, Rafael Díaz, Nelson Agoglia; Marcelo Saralegui y Cristian Castillo. D.T.: Jorge Olguín.

Goles: PT 38' Víctor Castañeda (U), ST 8' Rodrigo Barrera (U), 35' Adrián Gorostidi (C).

Cambios: ST 11' Gorostidi x Aquino (C), 24' Jara x Valencia (U), 25' Segalla x Agoglia (C), 30' González x Castañeda (U) y 40' Lauria Calvo x Saralegui (C).

Árbitro: Carlos Amarilla (Paraguay).

Incidencias: ST 29' Saralegui erró un penal.