"Estoy en Colón desde 1992 y nunca necesité guardaespaldas"

Sobre lo acontecido dijo: "Surgieron algunas cosas, pero la comisión directiva dio respuestas. Se observó un clima previo como que en Colón está todo mal y Colón se está rencauzando, encontrando el camino para salir de la pandemia. Se va recomponiendo la economía, en 16 balances presentados en mis gestiones, todos dieron superávit. Fuimos acomodando algunas cosas y hoy nos encuentra en un camino muy distinto. Colón se está fortaleciendo".

Cuando le preguntaron si la barra fue a apoyarlo manifestó: "Yo no se cual es la barra, ayer todo fue monitoreado por Personería Jurídica, tanto en la entrada como en el transcurso de la Asamblea. Todos los que entraron fueron socios, y no los puedo distinguir. Para mí todos los socios son iguales, después cada uno se comporta como quiere. Prefiero que se de en forma correcta, pero a veces se da y otras no".

"Yo desde 1992 que estoy en Colón y nunca necesité guardaespaldas, nunca necesité que me cuiden las espaldas, ni el frente ni el costado. Soy una persona grande, no necesito que me aconseje nadie, en forma direccionada, sí necesito que me aconsejen para hacer cosas buenas. Pero no me parece raro, si había alguien al costado mío. Entré a la Asamblea con amigos y dirigentes y salí con los mismos. No necesito compañías especiales", sentenció.

Respecto a los insultos que recibió expresó: "El que hace se equivoca, yo trato siempre de hacer y algunos me apoyarán y otros no. Cuando nosotros ganamos las últimas elecciones me tuve que ir en un patrullero a la comisaría. Entonces ¿De qué democracia me hablan?. Siempre habrá gente que no está de acuerdo, pero no podemos estar en la cabeza de todos, pero eso no es problema".

Por último cuando le preguntaron si el balance fue aprobado respondió: "Para evitar cualquier suspicacia, habría que preguntárselo a Personería Jurídica, pero para mí se aprobó el balance. Cuando se llama a Asamblea, hay pasos a cumplir y el balance estuvo a disposición del socio cinco días hábiles antes en el club y ahí tenían que verlo. Además el contador Ciani lo explicó con lujo de detalles y no hubo ninguna objeción".