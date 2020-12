A Colón se le escapó el triunfo en tiempo de descuento

De cara a lo que viene, queda condicionado, producto de haber obtenido un solo punto sobre seis en juego. No tiene margen de error y deberá ganar los próximos tres partidos para tener chances de pelear por el primer puesto del grupo.

Pese a jugar con un solo delantero como Luis Rodríguez, en los primeros minutos del partido Colón se mostraba bien plantado en la zona media y tratando de explotar los espacios con la movilidad de Christian Bernardi y la astucia del Pulga.

Con el libreto de replegar con mucha gente, pero a su vez rompiendo líneas con los volantes para intentar sorprender al Ciclón. Y la primera aproximación fue del Sabalero con un tiro de esquina que encontró la cabeza de Federico Lértora, pero el volante no llegó a conectar bien y el balón no fue hacia el arco.

Sin embargo, producto del viento en contra, Colón con el correr de los minutos se retrasó y le costaba salir con pelota dominada. Aún así, San Lorenzo no inquietaba en ataque y dependía mucho de lo que podían hacer los hermanos Ángel y Óscar Romero.

El equipo local tenía el dominio del balón, pero sin inquietar. Pero a los 19' Ángel Romero habilitó a Bruno Pittón y el exUnión apareció por izquierda y con un remate cruzado de zurda venció a Burián para establecer el 1-0. En la primera llegada San Lorenzo facturaba con la capacidad goleadora de Pittón.

Luego del gol Colón se adelantó y estuvo muy cerca de empatar a los 22'. La jugada la inició el colombiano Góez, quien cedió al Pulga Rodríguez y el tucumano habilitó a Bernardi. El mediocampista cordobés remató dentro del área pero el balón fue controlado por Monetti.

En ese tramo del partido, San Lorenzo apostaba por la contra y el que maneja la pelota era el Sabalero, aunque le faltaba mayor precisión en los metros finales. Tenía buena circulación pero le faltaba ingenio al llegar al área rival y por ello le costaba generar chances concretas de gol.

De todos modos, Colón terminó redondeando un aceptable primer tiempo y en el final de la primera etapa jugó mejor que su rival. Pero no le alcanzó para llegar al empate, que hubiese sido lo más justo en función de lo que hicieron ambos equipos.

Para el arranque del segundo tiempo, Eduardo Domínguez decidió el ingreso de Wilson Morelo en lugar de Olivera, con la clara intención de tener mayor presencia en el área rival tratando de revertir el resultado. Pero además contando con el viento a su favor.

Y en los primeros minutos, Colón generó cuatro tiros de esquina, evidenciando un claro dominio del juego, aún cuando en los primeros segundos San Lorenzo pudo marcar. Antes de que se cumpliera el primer minuto Ángel Romero remató desde lejos y el balón pasó cerca del caño izquierdo del arco defendido por Burián.

Y a los 10' lo pudo empatar Colón con una chance muy clara tras una muy buena maniobra, que arrancó con Alex Vigo siguió con Bernardi, Rodrigo Aliendro y Gonzalo Escobar dentro del área remató de derecha y en una notable reacción Monetti se quedó con el balón.

En ese inicio del segundo tiempo era todo del Sabalero y lo único que le faltaba era el gol. Y nuevamente estuvo cerca de empatar con un tiro libre ejecutado por Bernardi que Monetti la figura de San Lorenzo logró con mucho esfuerzo enviar el balón al córner.

Y la justicia en el resultado llegaría de la mano de Wilson Morelo con un golazo. A los 25' el colombiano arrancó por derecha y en velocidad sacó un remate abajo desde un ángulo complicado para colocar el balón abajo y bien pegado al caño derecho del arco local. Un unipersonal de Morelo para el empate.

Y si el gol de Morelo fue un golazo, ni hablar el que logró el Pulga Rodríguez a los 30' con un derechazo al ángulo luego de una asistencia de Vigo. Colocó el balón donde quiso, demostrando toda su jerarquía para además convertirse en el goleador del equipo con cuatro tantos.

El resultado era justo, ya que en el segundo tiempo el Rojinegro era el claro dominador del partido, pero en los minutos finales se retrasó demasiado y lo pagó caro. Domínguez mandó a la cancha a Facundo Garcés y a Gonzalo Piovi para sostener el resultado.

Pero no lo consiguió ya que en tiempo de descuento, Pittón apareció por sorpresa mandó el centro y el balón pegó en la mano de Vigo. Andrés Merlos no dudó y decretó la pena máxima, pese a la protesta de los jugadores de Colón, al punto tal que fue amonestado Góez.

Y Óscar Romero a los 47' con un fuerte remate al medio del arco venció a Burián para establecer el definitivo 2-2. El arquero sabalero adivinó la intención ya que se quedó en el medio del arco, pero cuando se arrodilló no pudo contener el furibundo disparo del paraguayo.

Síntesis

San Lorenzo: 23-Fernando Monetti; 29-Víctor Salazar, 6-Federico Gattoni, 2-Alejandro Donatti, 3-Bruno Pittón; 5-Lucas Menossi, 8-Diego Rodríguez, 20-Juan Ramírez; 10-Óscar Romero; 11-Ángel Romero y 9-Franco Di Santo. DT: Mariano Soso.

Colón: 1-Leonardo Burián; 6-Emanuel Olivera, 2-Bruno Bianchi, 40-Rafael Delgado; 13-Alex Vigo, 8-Yeiler Góez, 14-Federico Lértora, 29-Rodrigo Aliendro, 23-Christian Bernardi, 31-Gonzalo Escobar; 10-Luis Miguel Rodríguez. DT: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Andrés Merlos

Estadio: Pedro Bidegain

Goles: PT 19' Bruno Pittón (SL), ST 25' Wilson Morelo (C), 30' Luis Rodríguez (C), 47' Óscar Romero (SL).

Cambios: ST 0' Wilson Morelo x Olivera (C), 33' Alexander Díaz x Menossi (SL), 34' Facundo Garcés x Bernardi (C), 35' Julián Palacios x Salazar (SL), 43' Gonzalo Piovi x Rodríguez (C).

Amonestados: Escobar, Olivera, Lértora, Morelo, Rodríguez y Góez (C).