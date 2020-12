A seis años del último Ascenso de Colón

Resumen Colon 3 vs Boca Unidos 0 - Ascenso 2014

Luego llegarían los dos golazos de Mago David Ramírez quien había ingresado en el complemento. A partir de allí se desató la fiesta en lo que había sido una jornada lluviosa y drámatica ya que el partido estuvo suspendido por varios minutos, ya que desde la platea este partió un proyectil que impactó en la cabeza de Gonzalo Ríos.

En esos minutos se vivió una tensión máxima, dado que el partido pudo haberse suspendido y Colón perder los puntos imposibilitando su ascenso. Pero finalmente y luego de 12 minutos el encuentro se reanudó y el Sabalero terminó goleando al elenco correntino y festejando luego de meses muy complicados.

Síntesis

Colón: Jorge Broun; Pablo Cuevas, Germán Conti, Lucas Landa y Franco Lazaroni; Yamil Garnier, Gerónimo Poblete, Matías Ballini, Mariano Bíttolo; Cristian Pavón y Lucas Alario. DT: Reinaldo Merlo.

Boca Unidos: Matías Garavano; Marcelo Ortíz, Rubén Maldonado, Matías Moisés, Leonardo Baroni; Gonzalo Ríos, Diego Sánchez Paredes, Santiago Raymonda, Guillermo Marino; José Sand y José Vizcarra. DT: Carlos Trullet.

Goles: ST 36' Lucas Alario (C), 45' David Ramírez (C), 53' David Ramírez (C)

Cambios: Lihué Prichoda x Mariano Bíttolo (C), David Ramírez x Matías Ballini (C) y Raúl Becerra x Cristian Pavón (C), Diego Barrado x Guillermo Marino, Emanuel Dening x Gonzalo Ríos y Fernando Zampedri x José Vizcarra (B).

Incidencias: El partido estuvo detenido desde los 6' hasta los 18' del segundo tiempo por una proyectil que impactó en la cabeza de Gonzalo Rios. El juego fue suspendido a los 53' (se habían adicionado 15) por invasión de campo por parte del público local.

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Germán Delfino.