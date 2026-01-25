Uno Santa Fe | Colón | Colón

Bonazzola: "Colón se está levantando gracias al esfuerzo de su gente"

Alejandro Bonazzola, vice 3° de Colón, se refirió a la situación del club, tras los primeros meses de gestión. Habló de Federico Lértora y José Neris.

25 de enero 2026 · 10:41hs
Bonazzola: Colón se está levantando gracias al esfuerzo de su gente

La nueva conducción de Colón empieza a mostrar sus primeras señales de gestión y desde adentro aseguran que el club atraviesa un proceso de recuperación. Así lo expresó el vicepresidente tercero sabalero, Alejandro Bonazzola, quien en diálogo con Sol Play (FM 91.5) dejó varias definiciones sobre el presente institucional, el armado del plantel y situaciones puntuales como las de Federico Lértora y José Neris.

Colón está empezando a despertarse, a levantarse y a caminar”, resumió el dirigente al describir el momento que vive la institución bajo la presidencia de José Alonso. En esa línea, remarcó que el principal impulso no llega solo desde la dirigencia, sino también desde la masa societaria: “Esto es principalmente por el esfuerzo que hace la gente de Colón, el socio que se ha acercado al club, que ha aumentado la cantidad de cuotas sociales, la renovación de palcos y de plateas”.

Bonazzola vinculó ese acompañamiento con una conducción que, según señaló, fijó objetivos claros desde el inicio: “Hay expectativas que se generan a partir de una hoja de ruta bien marcada por el presidente”.

Alejandro Bonazzola, y el orden institucional y confianza externa en Colón

El dirigente también se refirió a las primeras medidas que tomó la comisión directiva y cómo impactaron más allá de lo deportivo. “La conformación del plantel para 2026, el levantamiento de la inhibición y el pago de deudas con los futbolistas generaron una expectativa favorable”, explicó.

Esa mejora en la imagen institucional, según sostuvo, ya empieza a notarse en el entorno del club: “Eso también se refleja en sponsors y en gente que suma voluntades para ayudar”.

Lértora, un objetivo dirigencial

Uno de los nombres propios de este mercado fue el de Federico Lértora, cuya llegada no estaba inicialmente en la planificación deportiva. Bonazzola reveló que se trató de una apuesta directa de la dirigencia: “Lértora fue un objetivo que teníamos en mente inclusive en la campaña electoral y que no lo dimos a conocer, pero sabíamos que iba a ser una de las primeras gestiones”.

Alejandro Bonazzola, vice 3° de Colón, habló de la actualidad del club, y de los casos Federico Lértora y José Neris.

Sobre los motivos, fue claro: “Es un jugador que tiene no solo calidad futbolística, sino cualidades personales y condiciones de liderazgo. José, que ya lo conoce de gestiones anteriores, lo puso como un punto prioritario”.

Además, destacó el aval posterior del área deportiva: “Es un deseo de esta comisión que fue recogido perfectamente por el cuerpo técnico y por el director deportivo. Coincidieron y están totalmente de acuerdo en la incorporación”.

La situación de Neris

Otro tema que hoy está sobre la mesa es el futuro de José Neris, quien debe reincorporarse al club pero analiza opciones para continuar su carrera en otro destino. Bonazzola confirmó que ya hubo pasos formales por parte de la institución: “El jugador fue intimado para presentarse a entrenar y esperamos que en las próximas horas esté en Santa Fe”.

También contó que hubo gestiones concretas para buscarle una salida: “Nosotros acercamos una propuesta muy interesante, concreta y seria de Gimnasia de Mendoza, a partir de una gestión personal con su presidente, que consultó a su director técnico y tenía muchísimo interés en contar con el jugador”. Sin embargo, aclaró: “No prosperó por decisión del jugador y de su representante”.

Con un mensaje que mezcla autocrítica, gestión y respaldo popular, la dirigencia sabalera intenta transmitir que Colón dejó atrás la parálisis y que comenzó una etapa de reconstrucción con bases más firmes, tanto en lo institucional como en lo deportivo.

