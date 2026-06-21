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Alonso habló de varios temas en Colón: "Intimiamos a Platense para cobrar lo de Picco"

El presidente de Colón, José Alonso, dio detalles del presente, ratificó la llegada de Franco García y se refirió a la deuda de Platense por Leonel Picco

Ovación

Por Ovación

21 de junio 2026 · 19:08hs
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Alonso habló de varios temas en Colón: Intimiamos a Platense para cobrar lo de Picco

Prensa Colón

Mientras el plantel se enfoca en revertir el presente futbolístico, la dirigencia de Colón continúa trabajando en varios frentes. El mercado de pases, la situación económica y los ingresos pendientes forman parte de una agenda cargada para la conducción rojinegra.

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En diálogo con Sol 91.5, el presidente José Alonso confirmó que la llegada de Franco García está cerrada y que su desembarco en Santa Fe es inminente. "El lunes o martes llega, pero yo creo que este lunes viene a firmar. Ya está confirmada la contratación", aseguró.

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Sin embargo, reconoció que el panorama para sumar refuerzos está lejos de ser sencillo. La competencia con otros mercados y la postura de varios clubes complican las negociaciones. "Está complicado el tema de los refuerzos. Muchos clubes han mantenido su estructura y no quieren soltar jugadores. Además, muchos futbolistas esperan una oportunidad en Primera División o en el exterior", explicó.

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En otro tramo de la entrevista, Alonso fue consultado sobre distintas versiones vinculadas a posibles modificaciones reglamentarias y prefirió mantener la cautela hasta que exista una comunicación oficial por parte de la AFA. "Hasta que no reciba la comunicación y se ejecute, son rumores. No hay que pontificar porque uno cae en error. Generalmente estas decisiones se informan previamente y se someten a consideración de los distintos clubes", sostuvo.

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Colón presiona a Platense para cobrar lo de Leonel Picco

Uno de los temas más sensibles para la economía sabalera sigue siendo el dinero que debe percibir por la transferencia de Leonel Picco a Platense. Allí el presidente dejó en claro que el club continúa reclamando los montos pendientes y que las gestiones ya ingresaron en una etapa más firme. "La venta es lo más importante para Colón. Estamos cobrando y pretendiendo cobrar el resto. Estamos discutiendo el tema de la venta, que es lo importante para el club", remarcó.

Col&oacute;n acorrala a Platense para que pague la deuda de Picco.

Colón acorrala a Platense para que pague la deuda de Picco.

Y agregó: "Primero hemos conversado con ellos y ahora seguiremos avanzando. Estamos intimando y ya lo estamos haciendo a un nivel más importante".

Colón José Alonso Platense
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