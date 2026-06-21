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La sequía de Bonansea en Colón no tiene techo y llegó a los 12 partidos sin marcar

Alan Bonansea volvió a quedarse en blanco ante Chaco For Ever y acumula una racha que empieza a transformarse en un problema para Colón

Ovación

Por Ovación

21 de junio 2026 · 18:14hs
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La sequía de Bonansea en Colón no tiene techo y llegó a los 12 partidos sin marcar

Prensa Colón

Hay estadísticas que explican por sí solas algunos momentos de un equipo. En Colón, una de ellas tiene como protagonista a Alan Bonansea, que llegó a Santa Fe con el cartel de goleador y la realidad marca que atraviesa una sequía que parece no tener final.

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Con la derrota ante Chaco For Ever en Resistencia, el atacante alcanzó los 12 partidos consecutivos sin convertir. Un número demasiado alto para cualquier centrodelantero y mucho más para uno que tiene la responsabilidad de ser la referencia ofensiva de un equipo que pelea por regresar a Primera División.

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Una sequía que no para de tocar techo para Bonansea en Colón

Lo llamativo es que Bonansea no suele ser un futbolista que pase inadvertido. Por el contrario. Corre, presiona, pelea con los defensores, colabora en la recuperación y cumple con sacrificio cada indicación táctica. Es un jugador que deja todo dentro de la cancha y eso es algo que tanto los entrenadores como los hinchas valoran.

Bonansea lleva 12 partidos sin marcar en Colón.

Bonansea lleva 12 partidos sin marcar en Colón.

Sin embargo, para un 9 existe una medida que termina siendo inapelable: el gol. Cuando las conversiones acompañan, todas esas virtudes potencian el rendimiento. Pero cuando la red permanece inmóvil durante semanas, las carencias comienzan a ganar terreno sobre los aspectos positivos. Es exactamente lo que le está sucediendo al atacante sabalero.

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Como si la falta de eficacia no fuera suficiente, en los últimos partidos también se percibe una merma en su nivel. Ya no solamente le cuesta convertir, sino también participar con incidencia en los metros finales, algo que quedó nuevamente expuesto en la caída frente al conjunto chaqueño.

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En ese contexto tampoco sorprende que la dirigencia trabaje en la búsqueda de otro centrodelantero para el segundo semestre. La necesidad es evidente. Aunque la realidad también indica que los otros atacantes del plantel no lograron ofrecer respuestas mejores y por eso Bonansea sigue conservando su lugar.

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Allí aparece otro de los dilemas que atraviesa Colón. Ezequiel Medrán continúa respaldándolo porque entiende el esfuerzo que realiza partido tras partido, pero también porque hoy no encuentra una alternativa que le garantice un rendimiento superior. Mientras tanto, la historia se repite fecha tras fecha. Bonansea corre, mete, lucha y se sacrifica. Hace casi todo lo que un entrenador puede pedirle a un delantero moderno. Todo, menos lo más importante para un nueve: hacer goles.

Colón Alan Bonansea Chaco For Ever
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