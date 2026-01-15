Uno Santa Fe | Colón | Colón

El caso José Neris: Colón defiende su patrimonio y busca un acuerdo

América de Cali quiere libre a José Neris, pero Colón advierte que es el club dueño del 65% del pase y buscan un acuerdo que deje un rédito económico.

Ovación

Por Ovación

15 de enero 2026 · 12:00hs
El caso José Neris: Colón defiende su patrimonio y busca un acuerdo

Prensa Colón

El nombre de José Neris volvió a instalarse en el centro de la escena del mercado de pases de Colón. El delantero, que viene de una buena temporada, cuenta con varias propuestas para emigrar, entre ellas una concreta de América de Cali, que lo pretende en condición de libre, sin pagar por su ficha. Una posibilidad que, puertas adentro del Sabalero, genera reparos, teniendo en cuenta que el club es dueño del 65% de su pase.

LEER MÁS: El caso Pulga Rodríguez y otros frentes abiertos en Colón

La situación fue abordada públicamente por el presidente José Alonso, quien en diálogo con Radio Gol (FM 96.7) brindó detalles del escenario actual y dejó en claro la postura institucional.

La palabra del presidente de Colón sobre José Neris

Alonso puso el foco en el vínculo personal con el jugador y en el contexto deportivo que rodea la decisión.

“Con Neris tengo buena relación, es un buen chico. Lamentablemente no le fue bien en Santa Fe y por eso no quiere volver”, explicó el dirigente, al contextualizar la posición del futbolista.

El titular rojinegro también remarcó que el presente del atacante explica el interés que despertó en otros mercados. “Viene de un buen año, por eso algunos equipos lo buscan, pero hay que ver qué ofrecen”, subrayó.

José Neris
Jos&eacute; Neris tiene varias propuestas para emigrar, pero en Col&oacute;n lo esperan para negociar su salida.

José Neris tiene varias propuestas para emigrar, pero en Colón lo esperan para negociar su salida.

Uno de los puntos de fricción aparece en la diferencia de criterios entre el jugador y su entorno. Según reveló Alonso, Neris expresó su intención de dejarle algo al club en caso de salir, aunque esa postura no es compartida por su representante.

“Me dijo que si se va quiere dejarle algo al club, pero el representante no opina igual. El representante quiere comprarlo y llevarlo a un club, pero el jugador es un sujeto, no un objeto”, disparó el presidente, marcando límites en la negociación.

En ese marco, Alonso fue contundente al recordar que el futbolista sigue teniendo obligaciones contractuales. “El chico tiene que presentarse acá. Nosotros tenemos algunas propuestas y veremos si llegamos a un acuerdo”, afirmó.

El valor del pase y una cuenta pendiente

Desde lo institucional, Colón sostiene una posición firme. El club ya abonó prácticamente la totalidad correspondiente a su porcentaje del pase, restando apenas un monto menor por resolver.

“Colón pagó todo el 65% de su pase, nos queda un dinero muy chico que lo vamos a solucionar”, aclaró Alonso, quien además dejó abierta una vía de diálogo clave para destrabar la situación.

LEER MÁS: Alonso y el respaldo del hincha: "Colón es un club que siempre reacciona, es maravilloso"

En ese sentido, destacó la buena relación con River Plate de Uruguay, club con el que existe un vínculo directo a nivel dirigencial. “Tengo muy buena relación con el presidente de River de Uruguay”, señaló, dejando entrever que ese canal podría facilitar una salida ordenada.

Un final abierto para José Neris y Colón

Mientras América de Cali y otros clubes siguen de cerca su situación, el futuro de José Neris permanece abierto. En Colón buscan equilibrar lo deportivo y lo económico, evitando una salida sin retorno financiero por un jugador que aún representa un activo del club.

Las próximas horas y las propuestas concretas que lleguen a Santa Fe serán determinantes para definir un caso que promete seguir dando que hablar en este mercado de pases.

Colón José Neris América de Cali
Noticias relacionadas
colon desactivo un posible conflicto con independiente rivadavia por sanguina

Colón desactivó un posible conflicto con Independiente Rivadavia por Sanguina

Adrián Bastía destacó la figura de José Vignatti.

"Vignatti es el mejor presidente de la historia de Colón"

colotto y el nuevo colon: mercado activo, decisiones fuertes y un proyecto claro

Colotto y el nuevo Colón: mercado activo, decisiones fuertes y un proyecto claro

por que para colon es un buen negocio la salida de nicolas talpone

Por qué para Colón es un buen negocio la salida de Nicolás Talpone

Lo último

San Valentín en Santa Fe: la Casa del Brigadier será escenario de nuevos casamientos civiles

San Valentín en Santa Fe: la Casa del Brigadier será escenario de nuevos casamientos civiles

Santa Fe superó las 3.000 empresas registradas en su sistema de control ambiental

Santa Fe superó las 3.000 empresas registradas en su sistema de control ambiental

Boca vuelve a mirar a Europa en su plan para la Libertadores

Boca vuelve a mirar a Europa en su plan para la Libertadores

Último Momento
San Valentín en Santa Fe: la Casa del Brigadier será escenario de nuevos casamientos civiles

San Valentín en Santa Fe: la Casa del Brigadier será escenario de nuevos casamientos civiles

Santa Fe superó las 3.000 empresas registradas en su sistema de control ambiental

Santa Fe superó las 3.000 empresas registradas en su sistema de control ambiental

Boca vuelve a mirar a Europa en su plan para la Libertadores

Boca vuelve a mirar a Europa en su plan para la Libertadores

Está muy cerca: un exjugador de Colón avanza para sumarse a San Martín de Tucumán

"Está muy cerca": un exjugador de Colón avanza para sumarse a San Martín de Tucumán

Sistema Lince en Santa Fe: dos mil nuevas cámaras e Inteligencia Artificial para reforzar la seguridad en la ciudad

Sistema Lince en Santa Fe: dos mil nuevas cámaras e Inteligencia Artificial para reforzar la seguridad en la ciudad

Ovación
La advertencia y el temor de Madelón con el mercado de pases que vive Unión

La advertencia y el temor de Madelón con el mercado de pases que vive Unión

Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Alonso llevó tranquilidad por Teuten y descartó una nueva inhibición en FIFA

Alonso llevó tranquilidad por Teuten y descartó una nueva inhibición en FIFA

Lo veo muy bien a Unión, el plantel no se desarmó y eso es positivo

"Lo veo muy bien a Unión, el plantel no se desarmó y eso es positivo"

El caso José Neris: Colón defiende su patrimonio y busca un acuerdo

El caso José Neris: Colón defiende su patrimonio y busca un acuerdo

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus