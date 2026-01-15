El caso José Neris: Colón defiende su patrimonio y busca un acuerdo

América de Cali quiere libre a José Neris, pero Colón advierte que es el club dueño del 65% del pase y buscan un acuerdo que deje un rédito económico.

El nombre de José Neris volvió a instalarse en el centro de la escena del mercado de pases de Colón . El delantero, que viene de una buena temporada, cuenta con varias propuestas para emigrar, entre ellas una concreta de América de Cali, que lo pretende en condición de libre, sin pagar por su ficha. Una posibilidad que, puertas adentro del Sabalero, genera reparos, teniendo en cuenta que el club es dueño del 65% de su pase.

La situación fue abordada públicamente por el presidente José Alonso, quien en diálogo con Radio Gol (FM 96.7) brindó detalles del escenario actual y dejó en claro la postura institucional.

La palabra del presidente de Colón sobre José Neris

Alonso puso el foco en el vínculo personal con el jugador y en el contexto deportivo que rodea la decisión.

“Con Neris tengo buena relación, es un buen chico. Lamentablemente no le fue bien en Santa Fe y por eso no quiere volver”, explicó el dirigente, al contextualizar la posición del futbolista.

El titular rojinegro también remarcó que el presente del atacante explica el interés que despertó en otros mercados. “Viene de un buen año, por eso algunos equipos lo buscan, pero hay que ver qué ofrecen”, subrayó.

José Neris José Neris tiene varias propuestas para emigrar, pero en Colón lo esperan para negociar su salida.

Uno de los puntos de fricción aparece en la diferencia de criterios entre el jugador y su entorno. Según reveló Alonso, Neris expresó su intención de dejarle algo al club en caso de salir, aunque esa postura no es compartida por su representante.

“Me dijo que si se va quiere dejarle algo al club, pero el representante no opina igual. El representante quiere comprarlo y llevarlo a un club, pero el jugador es un sujeto, no un objeto”, disparó el presidente, marcando límites en la negociación.

En ese marco, Alonso fue contundente al recordar que el futbolista sigue teniendo obligaciones contractuales. “El chico tiene que presentarse acá. Nosotros tenemos algunas propuestas y veremos si llegamos a un acuerdo”, afirmó.

El valor del pase y una cuenta pendiente

Desde lo institucional, Colón sostiene una posición firme. El club ya abonó prácticamente la totalidad correspondiente a su porcentaje del pase, restando apenas un monto menor por resolver.

“Colón pagó todo el 65% de su pase, nos queda un dinero muy chico que lo vamos a solucionar”, aclaró Alonso, quien además dejó abierta una vía de diálogo clave para destrabar la situación.

En ese sentido, destacó la buena relación con River Plate de Uruguay, club con el que existe un vínculo directo a nivel dirigencial. “Tengo muy buena relación con el presidente de River de Uruguay”, señaló, dejando entrever que ese canal podría facilitar una salida ordenada.

Un final abierto para José Neris y Colón

Mientras América de Cali y otros clubes siguen de cerca su situación, el futuro de José Neris permanece abierto. En Colón buscan equilibrar lo deportivo y lo económico, evitando una salida sin retorno financiero por un jugador que aún representa un activo del club.

Las próximas horas y las propuestas concretas que lleguen a Santa Fe serán determinantes para definir un caso que promete seguir dando que hablar en este mercado de pases.