Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón anunció que levantó la inhibición y quedó habilitado para usar a sus refuerzos

La FIFA informó que Colón saldó la deuda por Alberto Espínola. Y luego, el club lo oficializó a través de sus redes sociales. Así el Sabalero podrá contar con los refuerzos

Ovación

Por Ovación

14 de enero 2026 · 17:34hs
Colón anunció que levantó la inhibición y quedó habilitado para usar a sus refuerzos

Prensa Colón
Colón anunció que levantó la inhibición y quedó habilitado para usar a sus refuerzos

Colón quedó oficialmente sin inhibiciones tras cancelar la deuda con Alberto Espínola, de acuerdo al sitio oficial de la FIFA. La medida despejó el panorama institucional y permitirá que todos los refuerzos estén habilitados para el estreno del equipo en la Primera Nacional 2026. Y posteriormente, la institución rojinegra lo oficializó a través de sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ColonOficial/status/2011582333216800810&partner=&hide_thread=false

La confirmación oficial de la FIFA

La resolución quedó reflejada en la página oficial de la FIFA, donde Colón ya no figura en el listado de clubes inhibidos. El pago de la obligación pendiente puso fin a una situación que condicionaba la planificación deportiva de la institución de Santa Fe. El dictamen del TAS determinó que Colón debía abonar a Espínola una suma cercana a los 345 mil dólares, además de 12.860.000 pesos, montos que devengan un interés anual del 5% computado desde el 23 de junio de 2024.

LEER MÁS: El futuro de la televisación que mira Colón entra en una etapa decisiva: ¿AFA Play o TyC Sports?

Colón levantó la inhibición.jpg

LEER MÁS: Un nombre con historia dejó su lugar en el nuevo camino de Colón

Camino despejado para el debut en Primera Nacional

Con la inhibición levantada, el cuerpo técnico podrá disponer de todas las incorporaciones realizadas para la temporada 2026. Esto representa un punto clave en la previa del debut en la Primera Nacional, ya que evita ausencias forzadas por cuestiones reglamentarias. La salida de la lista de inhibidos le devuelve a Colón tranquilidad institucional y respaldo ante futuras gestiones. Además, refuerza la credibilidad del club en el mercado y ante los organismos internacionales.

Colón inhibición FIFA José Alonso Alberto Espínola
Noticias relacionadas
el futuro de la televisacion que mira colon entra en una etapa decisiva: ¿afa play o tyc sports?

El futuro de la televisación que mira Colón entra en una etapa decisiva: ¿AFA Play o TyC Sports?

colon avanza por el marcador central agustin bravo a pedido de ezequiel medran

Colón avanza por el marcador central Agustín Bravo a pedido de Ezequiel Medrán

dia clave: colon busca cerrar el capitulo espinola y dejar atras la inhibicion de fifa

Día clave: Colón busca cerrar el capítulo Espínola y dejar atrás la inhibición de FIFA

El Pulga se presentará a entrenar con el plantel de Colón.

Se termina la licencia que Colón le extendió y el Pulga vuelve a entrenar

Lo último

Boca empató con Millonarios de Colombia por la Copa Miguel Ángel Russo

Boca empató con Millonarios de Colombia por la Copa Miguel Ángel Russo

Matías Mansilla en su debut en el arco Tatengue: Lo que importa no es el resultado sino el funcionamiento

Matías Mansilla en su debut en el arco Tatengue: "Lo que importa no es el resultado sino el funcionamiento"

Julián Palacios figura en el debut de Unión: Es importante empezar ganando así

Julián Palacios figura en el debut de Unión: "Es importante empezar ganando así"

Último Momento
Boca empató con Millonarios de Colombia por la Copa Miguel Ángel Russo

Boca empató con Millonarios de Colombia por la Copa Miguel Ángel Russo

Matías Mansilla en su debut en el arco Tatengue: Lo que importa no es el resultado sino el funcionamiento

Matías Mansilla en su debut en el arco Tatengue: "Lo que importa no es el resultado sino el funcionamiento"

Julián Palacios figura en el debut de Unión: Es importante empezar ganando así

Julián Palacios figura en el debut de Unión: "Es importante empezar ganando así"

Unión fue letal y se presentó en la Serie Río de La Plata con un triunfo ante Alianza Lima

Unión fue letal y se presentó en la Serie Río de La Plata con un triunfo ante Alianza Lima

El hincha de Unión le puso color a las tribunas del Parque Saroldi en la Serie Río de La Plata

El hincha de Unión le puso color a las tribunas del Parque Saroldi en la Serie Río de La Plata

Ovación
El hincha de Unión le puso color a las tribunas del Parque Saroldi en la Serie Río de La Plata

El hincha de Unión le puso color a las tribunas del Parque Saroldi en la Serie Río de La Plata

Colón avanza por el marcador central Agustín Bravo a pedido de Ezequiel Medrán

Colón avanza por el marcador central Agustín Bravo a pedido de Ezequiel Medrán

Unión más expectante que nunca: Alavés insistió por Kevin Zenón y avanzó con Boca

Unión más expectante que nunca: Alavés insistió por Kevin Zenón y avanzó con Boca

La Reserva de Colón ajusta su preparación para volver al Torneo Proyección 2026

La Reserva de Colón ajusta su preparación para volver al Torneo Proyección 2026

Un nombre con historia dejó su lugar en el nuevo camino de Colón

Un nombre con historia dejó su lugar en el nuevo camino de Colón

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

La Fiesta Provincial de la Chopera llega a la Estación Belgrano

La Fiesta Provincial de la Chopera llega a la Estación Belgrano

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus