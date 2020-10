Aparece el primer amistoso en el radar de Colón

Mientras tanto, Eduardo Domínguez apostó por realizar prácticas de fútbol entre titulares y suplentes, aunque en el entrenamiento que ordenó el pasado sábado en el estadio Brigadier López paró dos formaciones mezcladas, donde incluso no se pudo saber con certezas la disposición táctica de ambas formaciones.

Antes de que esté en la mira el partido ante Rosario Central, se había informado que Eduardo Domínguez no quería jugar amistosos ya que su idea era no romper con la burbuja sanitaria en la cual trabaja el plantel de Colón desde que el gobierno nacional autorizó a que los planteles de Primera División se puedan volver a entrenar.

En tanto que otra versión que no se pudo confirmar daba cuenta que no se habían disputado encuentros de este tipo debido a que la dirigencia de Colón no estaba dispuesta a desembolsar ningún tipo de dinero extra, en un rumor poco fundado debido a la profesionalización del fútbol y lo importante que es contar con partidos de este tipo para llegar de la mejor manera al inicio de la temporada.

Eduardo Domínguez.jpg El Colón de Domínguez tendría su primera prueba en un amistoso ante Rosario Central en el Brigadier López.

En cuanto a lo que viene trabajando Domínguez y que seguramente se podrá observar en el amistoso ante Rosario Central, en caso de que sea confirmado dicho ensayo, es una disposición táctica 3-5-2, similar a la que utilizó ante el mismo rival, en el Gigante de Arroyito, en el primer y único partido de su segundo ciclo al frente del plantel de Colón.

En tanto que hay pocas dudas en el equipo titular, sobre todo en la mitad de la cancha, según los ensayos que dispuso el DT en lo que va de la puesta a punto, cuando se decidió por plantar una supuesta formación titular, contra una suplente.

De esta manera, Leonardo Burián es una fija para el arco, mientras que cuando todos los jugadores estuvieron a disposición, la línea de tres defensiva estuvo compuesta por Bruno Bianchi, Emmanuel Olivera y Gonzalo Piovi.

En tanto que en la mitad de la cancha Alex Vigo es número puesto por derecha, lo mismo que Federico Lértora y Rodrigo Aliendro por el centro. Luego arrancan las dudas, ya que en algunas ocasiones probó con Christian Bernardi, Eric Meza, Braian Farioli y Santiago Pierotti para el otro puesto de interno, mientras que Rafael García fue el carrilero por la izquierda (Gonzalo Escobar actuó por la lesión del exjugador de Defensa y Justicia).

Mientras que en la delantera el colombiano Wilson Morelo parece haberle sacado una gran luz de ventaja a todos los otros atacantes del plantel, y en la mayoría de los trabajos lo acompañó Tomás Chancalay. Como primera alternativa, según lo que realizó en las prácticas, estuvo Brian Fernández, que según se comenta está atravesando un gran momento personal y futbolístico que se podrá observar seguramente en el amistoso ante Rosario Central.

Si bien falta la confirmación oficial, el encuentro amistoso entre Rosario Central y Colón se disputaría el próximo sábado 17 de octubre, en horario matutino, en el estadio Brigadier Estanislao López, y hay muchas chances que el mismo se pueda observar por la pantalla de TNT Sports.