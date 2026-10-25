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El aviso de Delfino en Colón: "Ahora viene lo más lindo, donde se juegan cosas importantes"

El DT de Colón ponderó la intensidad y la inteligencia en el 2-0 ante Ciudad de Bolívar, aunque lamentó las tres modificaciones obligadas por problemas físicos

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2026 · 00:08hs
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El aviso de Delfino en Colón: Ahora viene lo más lindo, donde se juegan cosas importantes

Prensa Colón

Colón consiguió ante Ciudad de Bolívar algo más que tres puntos. La victoria por 2-0 en el estadio Municipal Eva Perón le permitió recuperar sensaciones, mantenerse en la pelea por el cuarto puesto de la zona A y llegar con confianza al tramo decisivo de la Primera Nacional.

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Después del encuentro, Iván Delfino destacó la actuación colectiva y dejó en claro que el equipo debe sostener esa versión para lo que viene. “Estoy contento por la victoria, era necesario en estos momentos. El equipo tuvo intensidad. Jugamos contra un equipo que tiene un año y medio de trabajo, que está bien trabajado, y creo que mantuvimos mucha intensidad, fuimos muy inteligentes y pudimos llevarnos los tres puntos, que es lo que venimos a buscar”, analizó el entrenador.

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Sin embargo, no todo fue satisfacción para el DT. Las lesiones lo obligaron a utilizar tres cambios antes de lo previsto y le quitaron margen de maniobra para administrar el partido. Una de las modificaciones llegó apenas a los cuatro minutos, una situación que condicionó sus posibilidades para el resto del encuentro. “Me da bronca tener que gastar los tres cambios por lesión. Te deja regulando para lo que viene, porque no sabés cómo maniobrar, sobre todo en la parte ofensiva”, reconoció.

El mensaje de Delfino para el tramo decisivo en Colón

Más allá de las dificultades físicas, Delfino remarcó que el equipo volvió a mostrar una identidad que viene trabajando desde hace tiempo. Para el entrenador, la intensidad y el compromiso no pueden aparecer solamente en determinados partidos: deben convertirse en una constante, especialmente cuando cada resultado empieza a tener mayor peso. “El equipo necesita entender que estas son las formas. Se demostraron que lo pueden hacer, que lo estamos viendo y esto hace rato que venimos hablando. Creo que es repetitivo”, sostuvo.

Enseguida dejó una frase que refleja el momento que atraviesa el Sabalero: “Ahora viene la parte más linda, donde se juegan cosas importantes”.

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El técnico también destacó la amplitud de su plantel y la posibilidad de encontrar respuestas en futbolistas con características diferentes. En ese sentido, valoró el ingreso de Beltrán, quien llevaba tiempo sin sumar continuidad: “Entró Beltrán y creo que lo hizo bien. Hacía tiempo que no venía jugando, lo veníamos mechando”. Para Delfino, la clave estará en conservar la ambición futbolística que mostró Colón en Bolívar. “Si nosotros podemos mantener este hambre futbolístico, después el resultado nos va a ser muy beneficioso”, afirmó.

El primer objetivo, cada vez más cerca para Colón

Con la victoria consumada, el entrenador no quiso distraerse con los resultados ajenos ni con las sorpresas que se producen en esta etapa del campeonato. Sabe que la competencia entra en una fase en la que cada equipo se juega mucho y que la presión forma parte del desafío. Consultado por la derrota de Ferro ante Chaco For Ever, Delfino consideró que no necesariamente se trata de una cuestión de presión, sino de lo que está en juego en cada partido. “No sé si la presión o si se juegan muchas cosas, lo último. Al que le tocó alguna vez estar dentro de un campo de juego, jugar para abajo o jugar para arriba, es la misma presión. Tiene que estar preparado”, reflexionó.

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También dejó atrás el fastidio que había generado el empate ante Almirante Brown, un resultado que había dejado sabor amargo en el plantel. Para el DT, la respuesta llegó dentro de la cancha: “Ahora ya está, ya pasó. Creo que hoy (por este sábado) lo demostró así que todo mérito de los jugadores”.

Sobre el rendimiento de futbolistas que recuperaron protagonismo, como Tomás Giménez y Nicolás Thaller, Delfino fue contundente al explicar que las oportunidades se ganan en el trabajo diario: “Se lo ganaron ellos. Yo elijo colores, lo dije un montón de veces: te doy la camiseta y después la defendés vos”.

Colón Ciudad de Bolívar Iván Delfino
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