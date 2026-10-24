Castet, tras el triunfo de Colón: "Nos hicimos protagonistas y mostramos personalidad"

El lateral Facundo Castet valoró el rendimiento de Colón en la victoria 2-0 ante Ciudad de Bolívar. “Nos llevamos tres puntos muy importante”, remarcó

Colón consiguió una victoria importante en su visita a Ciudad de Bolívar y Facundo Castet se fue con buenas sensaciones. Después del 2-0 por la fecha 35 de la zona A de la Primera Nacional, el mediocampista destacó la actuación colectiva, la personalidad y la capacidad para imponer condiciones fuera de Santa Fe.

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“Me sentí cómodo, estoy contento de volver a jugar después de la quinta amarilla y me sentí muy bien. Nos llevamos los tres puntos, que es muy importante”, expresó el zurdo.

El volante también tuvo una intervención determinante en el segundo tiempo. Cuando el local buscaba el descuento y tuvo una oportunidad clara para llegar al empate, Castet reaccionó rápido y se interpuso ante la pelota para evitar la caída de su arco. “Gracias a Dios pude llegar. Me di vuelta justo y reaccioné rápido. Me pegó la pelota en la cara y nos sirvió para llevarnos los tres puntos, porque si metían ese gol era el empate”, contó sobre una acción que pudo modificar el desarrollo del encuentro.

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Colón encontró el camino y quiere sostenerlo

Más allá de esa jugada puntual, Castet puso el foco en la manera en que el Sabalero afrontó el compromiso. Para el mediocampista, el equipo logró llevar a la cancha lo que había preparado durante la semana y fue capaz de asumir el protagonismo. “Nos hicimos protagonistas y habíamos trabajado durante la semana para imponer nuestro juego. Creo que lo logramos muchas veces en el primer tiempo, estuvimos muy bien y nos sentimos cómodos”, analizó.

"Agustín Toledo"



Por el gol del jugador de Colón para definir el partido ante Ciudad Bolívar. pic.twitter.com/JFlpLrgfcB — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 25, 2026

El futbolista también destacó la actitud y la intensidad que mostró Colón, dos aspectos que considera fundamentales para afrontar el tramo decisivo de la temporada. Con el Reducido cada vez más cerca, el objetivo será mantener el nivel y llegar preparado a los cruces eliminatorios.

En ese sentido, Castet no ocultó su satisfacción por el presente colectivo y dejó en claro que el plantel pretende darle continuidad a lo conseguido en Bolívar: “Espero que podamos seguir por este camino, que va muy bien”.