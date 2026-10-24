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El uno por uno de Colón en la victoria ante Ciudad de Bolívar

Colón volvió al triunfo jugando un buen partido. La figura fue Ignacio Lago y el podio lo completaron Julián Marcioni y Agustín Toledo

Ovación

Por Ovación

24 de octubre 2026 · 23:44hs
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El uno por uno de Colón en la victoria ante Ciudad de Bolívar.

Prensa Colón

El uno por uno de Colón en la victoria ante Ciudad de Bolívar.

Tomás Giménez (6): Le tapó un mano a mano a Sánchez clave cuando el partido estaba empatado. Si bien el delantero no definió bien el arquero de Colón salió con seguridad para neutralizar el remate. Volvió a mantener el arco en cero.

Mauro Peinipil (5): Discreto partido, en el segundo tiempo sufrió un poco más, pero de todas maneras, se mostró más confiable que en otros partidos.

Nicolás Thaller (5): En el primer tiempo quedó pagando y perdió en velocidad con Sánchez. Venía de cometer un error en el empate ante Almirante Brown, pero con el correr de los minutos se fue acomodando.

Federico Rasmussen (6): Correcto partido, es el defensor más confiable del equipo y lo volvió a demostrar con algunos buenos cruces para darle seguridad al bloque defensivo.

Facundo Castet (6): En el segundo tiempo fue clave para evitar el gol de Ciudad de Bolívar, yendo al piso y tapando un remate que tenía destino de red.

Franco García (-): Apenas estuvo seis minutos en la cancha, ya que recibió una infracción en la misma zona en la que se había lesionado y no pudo continuar.

Agustín Toledo (7): Coronó un buen partido llegando en el final al área rival y convirtiendo con un derechazo al primer palo, volvió al gol y le aportó dinámica al mediocampo.

LEER MÁS: Colón jugó un buen partido y consiguió un triunfazo ante Ciudad de Bolívar para volver a soñar

Federico Lértora (6): Aportó presencia y quite en la mitad de la cancha. Fue importante mientras estuvo en plenitud física, pero con el correr de los minutos mermó su rendimiento y fue reemplazado.

Ignacio Lago (8): La figura de Colón, gran definición de cabeza para abrir el marcador y asistió a Toledo en el segundo gol. En la primera etapa estrelló un remate en el travesaño.

Julián Marcioni (7): Muy buen segundo tiempo, desbordó y generó peligro. Notable centro para asistir a Lago en el primer gol, levantó mucho su rendimiento y le dio movilidad al ataque.

Alan Bonansea (5): No logra convertir, volvió a comprometerse con el equipo en cuanto a sacrificio y movilidad. Pero más allá de las ganas debe cortar la racha negativa.

Darío Sarmiento (5): Reemplazó a García y se ubicó por la derecha, buscó asociarse y jugar por abajo, tuvo algunos aciertos y también errores en los metros finales. Salió por una molestia física.

Emanuel Beltrán (-): Es un jugador con mucha voluntad, pero al cual le falta precisión cuando debe pasar al ataque. Mejor para retroceder que para atacar.

Matías Muñoz (-): Ingresó para jugar el último cuarto de hora, se posicionó como el volante más retrasado en un momento en el que Colón había retrocedido unos metros.

Colón Ciudad de Bolívar Victoria
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