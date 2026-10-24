Colón volvió al triunfo jugando un buen partido. La figura fue Ignacio Lago y el podio lo completaron Julián Marcioni y Agustín Toledo

El uno por uno de Colón en la victoria ante Ciudad de Bolívar.

Tomás Giménez (6): Le tapó un mano a mano a Sánchez clave cuando el partido estaba empatado. Si bien el delantero no definió bien el arquero de Colón salió con seguridad para neutralizar el remate. Volvió a mantener el arco en cero.

Mauro Peinipil (5): Discreto partido, en el segundo tiempo sufrió un poco más, pero de todas maneras, se mostró más confiable que en otros partidos.

Nicolás Thaller (5): En el primer tiempo quedó pagando y perdió en velocidad con Sánchez. Venía de cometer un error en el empate ante Almirante Brown, pero con el correr de los minutos se fue acomodando.

Federico Rasmussen (6): Correcto partido, es el defensor más confiable del equipo y lo volvió a demostrar con algunos buenos cruces para darle seguridad al bloque defensivo.

Facundo Castet (6): En el segundo tiempo fue clave para evitar el gol de Ciudad de Bolívar, yendo al piso y tapando un remate que tenía destino de red.

Franco García (-): Apenas estuvo seis minutos en la cancha, ya que recibió una infracción en la misma zona en la que se había lesionado y no pudo continuar.

Agustín Toledo (7): Coronó un buen partido llegando en el final al área rival y convirtiendo con un derechazo al primer palo, volvió al gol y le aportó dinámica al mediocampo.

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Federico Lértora (6): Aportó presencia y quite en la mitad de la cancha. Fue importante mientras estuvo en plenitud física, pero con el correr de los minutos mermó su rendimiento y fue reemplazado.

Ignacio Lago (8): La figura de Colón, gran definición de cabeza para abrir el marcador y asistió a Toledo en el segundo gol. En la primera etapa estrelló un remate en el travesaño.

Julián Marcioni (7): Muy buen segundo tiempo, desbordó y generó peligro. Notable centro para asistir a Lago en el primer gol, levantó mucho su rendimiento y le dio movilidad al ataque.

Alan Bonansea (5): No logra convertir, volvió a comprometerse con el equipo en cuanto a sacrificio y movilidad. Pero más allá de las ganas debe cortar la racha negativa.

Darío Sarmiento (5): Reemplazó a García y se ubicó por la derecha, buscó asociarse y jugar por abajo, tuvo algunos aciertos y también errores en los metros finales. Salió por una molestia física.

Emanuel Beltrán (-): Es un jugador con mucha voluntad, pero al cual le falta precisión cuando debe pasar al ataque. Mejor para retroceder que para atacar.

Matías Muñoz (-): Ingresó para jugar el último cuarto de hora, se posicionó como el volante más retrasado en un momento en el que Colón había retrocedido unos metros.