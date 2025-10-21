Uno Santa Fe | Colón | Colón

Los jugadores de Colón que aún entrenan de forma diferenciada

Mientras el plantel de Colón continúa adelante con los entrenamientos, son tres los futbolistas que todavía no pueden trabajar a la par de sus compañeros

21 de octubre 2025 · 09:12hs
Colón continúa entrenando con tres jugadores que trabajan diferenciado.

Colón continúa entrenando con tres jugadores que trabajan diferenciado.

El plantel de Colón sigue entrenando hasta fin de mes en el predio 4 de junio, ya que el viernes 31 será el último día y luego será licenciado hasta el 24 de noviembre.

Tres futbolistas que entrenan de manera diferenciada

Ezequiel Medrán con contrato hasta diciembre del 2026 es quien definió el cronograma de trabajo, al menos hasta que se lleven a cabo las elecciones el 30 de noviembre.

Una vez que asuman las autoridades se sabrá si Medrán continúa o no, más allá de que tiene contrato por un año más y no hay cláusula de salida.

Pero más allá de esta cuestión, en lo que refiere a lo deportivo, son tres los jugadores del plantel que vienen entrenando de manera diferenciada y que aún no están trabajando con el resto de sus compañeros.

Ellos son: Conrado Ibarra, Agustín Giménez y Tomás Gallay. En el caso de Gallay viene haciendo un trabajo específico para recuperarse de una lesión muscular, al igual que Giménez.

En tanto que Ibarra sufrió un desgarro en el último partido contra Defensores Unidos y es por eso que todavía no tiene el alta médica.

Por ese motivo, estos tres jugadores no forman parte del equipo de Reserva que dirige Martín Minella. Pero una vez que estén a disposición jugarán en el Torneo Proyección.

