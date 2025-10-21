Uno Santa Fe | Ovación | ATP 500 de Viena

Dos buenas y una mala para los argentinos en el ATP 500 de Viena

Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo debutaron en el ATP 500 de Viena con triunfos ante el noruego Nicolai Budkov Kjaer y el estadounidense Alex Michelsen

21 de octubre 2025 · 18:15hs
Los argentinos Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo consiguieron buenos triunfos ante el noruego Nicolai Budkov Kjaer y el estadounidense Alex Michelsen, respectivamente, en la primera ronda del ATP 500 de Viena, mientras que Camilo Ugo Carabelli sufrió una ajustada derrota ante el austríaco Filip Misolic.

Etcheverry, quien está teniendo un regular cierre de temporada en comparación con el flojísimo arranque de año que tuvo, se impuso por 6-3 y 6-3 ante Budkov Kjaer, quien apunta a ser una de las promesas del circuito.

Al argentino, que conectó seis aces y no hizo ninguna doble falta, le alcanzó con dos quiebres en el primer set y uno en el segundo para terminar llevándose un triunfo más sólido de lo que pintaba en la previa.

Etcheverry, quien actualmente ocupa el 60° puesto del ranking ATP, viene de alcanzar los cuartos de final tanto en el ATP 250 de Hangzhou como en el de Estocolmo, lo que marca claramente cómo encontró una buena regularidad en cuanto a resultados. Su rival en los octavos de final será el ganador del cruce entre el italiano Lorenzo Musetti (4°) el serbio Hamad Medjedovic.

Por su parte, Francisco Cerúndolo venció 6-3 y 6-1 al estadounidense Alex Michelsen. En la próxima ronda, el bonaerense enfrentará al kazajo Aleksandr Búblik.

La mala para los argentinos en el ATP 500 de Viena

Ugo Carabelli no corrió con la misma suerte, ya que cayó en su debut en el torneo ante Misolic por 7-5 y 7-6(6). Pese a mantenerse en partido a lo largo de todo el encuentro, el argentino terminó flaqueando en los momentos clave.

