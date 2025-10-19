El delantero de Colón que fue la gran figura del Seleccionado Sub 20 de Ascenso

Matías Córdoba, delantero de Colón marcó tres goles en la victoria del Seleccionado Sub 20 de Ascenso ante la Selección Sub 17 de Bolivia

Matías Córdoba marcó tres goles y fue la gran figura del seleccionado Sub 20 de Ascenso.

Mientras el plantel de Colón continúa adelante con los entrenamientos, tres futbolistas sabaleros entrenan con el Seleccionado Sub 20 de Ascenso.

Ellos son el arquero Lucas Cuffia, el defensor Jonás Ravano y el delantero Matías Córdoba. Precisamente, este último fue la gran figura del seleccionado argentino en la goleada 6-0 ante la Selección Sub 17 de Bolivia.

El delantero rojinegro marcó tres goles siendo el jugador más destacado del partido. En tanto que Cuffia y Ravano fueron titulares.

LEER MÁS: Colón avanza con su preparación en un clima de transición institucional

La formación argentina fue la siguiente: Lucas Cuffia, Jonás Ravano, Mauricio Ponce, André Maldonado, Facundo Yozwiak, Mateo López, Luciano Leguizamón, Valentino Huertas, Matías Córdoba, Gabriel Vásquez, Joaquín Hernández.

Luego del partido, el presidente de AFA Claudio Chiqui Tapia utilizó sus redes sociales para felicitar al seleccionado Sub 20 por la actuación que tuvo.