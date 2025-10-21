Colón entra en clima electoral: el Vignattismo ya tendría su fórmula

El Vignattismo definió su principal cúpula dirigencial de cara a las elecciones de Colón del 30 de noviembre. Qué rol jugará José Vignatti.

El movimiento Vignattista comenzó a tomar forma definitiva de cara a las elecciones en Colón , que se desarrollarán el próximo domingo 30 de noviembre. En las últimas horas, según contó Sol Play (FM 91.5) se conocieron detalles de la cúpula dirigencial que acompañará a la agrupación Tradición Sabalera, el sello político que representa al histórico sector que lidera José Vignatti.

Por el momento, el expresidente aún no definió qué rol ocupará dentro de la nómina. Las versiones indican que podría tener una participación testimonial, como síndico o vocal, aunque en los pasillos sabaleros no se descarta que —fiel a su estilo— termine encabezando la lista al momento de su presentación formal.

Lo concreto es que, según la información que trascendió, José Alonso sería el candidato a presidente. Alonso, hombre de confianza de Vignatti y de larga trayectoria en el club, aparece como el principal nombre para liderar el espacio que gobernó a Colón durante la última etapa institucional.

La fórmula y los nombres fuertes

El candidato a vicepresidente primero sería Gustavo Ingaramo, actual integrante del grupo dirigencial y uno de los hombres más cercanos a la estructura administrativa del club. En tanto, como vicepresidente segundo figura Matías Vidoz, y el vicepresidente tercero sería el doctor Alejandro Bonazzola, un nombre que genera expectativa dentro del armado.

Bonazzola, abogado y empresario con fuertes vínculos en Buenos Aires, se perfila como una de las piezas clave en caso de triunfo. Su figura, ajena hasta ahora a la política interna de Colón, se sumaría con el objetivo de fortalecer las relaciones institucionales, especialmente con la AFA (tiene buena relación con Claudio Tapia), donde sería el hombre de referencia de la lista.

Desde el entorno de Tradición Sabalera destacan que Bonazzola “tiene buenos contactos en el ambiente del fútbol” y que su perfil “apunta a abrir nuevas puertas y modernizar la representación del club”.

Expectativa y definiciones por venir

El sector trabaja contrarreloj en la conformación final de la lista, con la fecha límite del 10 de noviembre para su presentación ante la Junta Electoral. Hasta entonces, no se descarta que haya ajustes o reacomodamientos, sobre todo en torno a la posición que ocupará José Vignatti, cuya decisión podría modificar el armado final.

Mientras tanto, el oficialismo busca mostrar cohesión interna y proyectar una imagen de continuidad, luego de años de liderazgo bajo la figura de Vignatti. La confirmación de Alonso al frente de Tradición Sabalera marca una línea de sucesión, aunque todo dependerá del movimiento final del histórico dirigente.

Con el cierre de listas en el horizonte y distintos espacios ya en movimiento, Colón entra de lleno en su proceso electoral. El Vignattismo, fiel a su estilo, se mueve con cautela pero con estructura, sabiendo que su definición puede inclinar la balanza en un comicio que promete ser intenso y determinante para el futuro institucional del club.