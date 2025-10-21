Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión quiere sacarse la mufa de visitante en la Liga Nacional ante Regatas (C)

Unión visitará, desde las 21.30, a Regatas Corrientes en busca de la recuperación y del primer triunfo fuera de Santa Fe en la Liga Nacional

21 de octubre 2025 · 16:41hs
Unión (1-3) vuelve a salir a la ruta en la Liga Nacional con la misión de cambiar su presente. Este jueves, desde las 21.30, visitará a Regatas Corrientes en el Fortín Rojinegro, en lo que será su quinta presentación de la temporada. El duelo contará con el arbitraje de Nicolás Danna, Jorge Chávez y Fabio Alanis.

Unión busca mejorar su récord

El Rojiblanco todavía no pudo fuera lejos de Santa Fe: perdió los tres compromisos como visitante, incluido el reciente ante San Martín de Corrientes, y solo se impuso en el Ángel Malvicino frente a Racing de Chivilcoy por la mínima gracias a la notable acción de Franco Balbi en el final.

Con una victoria y tres derrotas, el Tate busca reencontrarse con su mejor versión y empezar a sumar regularidad en una competencia que no da respiro. El cuerpo técnico apunta a corregir los bajones defensivos y la falta de eficacia en momentos clave, aspectos que le costaron caro en los últimos juegos.

En un calendario ajustado y con varios viajes por delante, el duelo de esta noche aparece como una buena oportunidad para recuperar la confianza y empezar a construir una identidad fuera de casa. Unión lo sabe: ganar en la ruta es una cuenta pendiente que urge saldar.

