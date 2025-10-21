Unión quiere sacarse la mufa de visitante en la Liga Nacional ante Regatas (C)

Unión visitará, desde las 21.30, a Regatas Corrientes en busca de la recuperación y del primer triunfo fuera de Santa Fe en la Liga Nacional

Unión (1-3) vuelve a salir a la ruta en la Liga Nacional con la misión de cambiar su presente. Este jueves, desde las 21.30, visitará a Regatas Corrientes en el Fortín Rojinegro, en lo que será su quinta presentación de la temporada. El duelo contará con el arbitraje de Nicolás Danna, Jorge Chávez y Fabio Alanis.

El Rojiblanco todavía no pudo fuera lejos de Santa Fe: perdió los tres compromisos como visitante, incluido el reciente ante San Martín de Corrientes, y solo se impuso en el Ángel Malvicino frente a Racing de Chivilcoy por la mínima gracias a la notable acción de Franco Balbi en el final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/unionsfbasquet/status/1980570722029432962&partner=&hide_thread=false Hoy Juega Unión

21:30 hs.

Regatas de Corrientes#siempreunión pic.twitter.com/pZJVaf5EBM — Unión Básquet (@unionsfbasquet) October 21, 2025

Con una victoria y tres derrotas, el Tate busca reencontrarse con su mejor versión y empezar a sumar regularidad en una competencia que no da respiro. El cuerpo técnico apunta a corregir los bajones defensivos y la falta de eficacia en momentos clave, aspectos que le costaron caro en los últimos juegos.

En un calendario ajustado y con varios viajes por delante, el duelo de esta noche aparece como una buena oportunidad para recuperar la confianza y empezar a construir una identidad fuera de casa. Unión lo sabe: ganar en la ruta es una cuenta pendiente que urge saldar.