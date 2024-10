Bajas vitales y dos regresos en los citados de Colón para el partido decisivo ante San Telmo

El DT Diego Osella nuevamente no confirmó la formación, pero la tendría definida con cuatro variantes respecto de los que salieron ante Chaco For Ever la fecha pasada. Lo que sí se reveló fue la lista de convocados, que viene con novedades. Por un lado, la ausencia de Facundo Castet por una lesión en el tobillo que lo tendrá fuera de las canchas más de un mes.

El otro es Braian Guille, que la sacó barata al recibir una fecha de suspensión por su expulsión en Resistencia. El que regresa es Federico Jourdan, que se recuperó del cuadro gastrointestinal que le impidió jugar el encuentro pasado.

Después, es la base de los que vienen siendo considerados. Vale recordar que siguen recuperándose de las lesiones Andrew Teuten y Julián Navas, a la vez que Alexo Rodríguez trabaja con el Selectivo. Otro que regresa es Nicolás Delgadillo a ser considerado.

Los convocados de Colón para jugar contra San Telmo