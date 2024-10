Los refuerzos de Colón que hasta el momento están en deuda

Pero luego de despedir a Delfino y con la incorporación de Rodolfo De Paoli, la comisión directiva que preside Francisco Godano salió a buscar dos refuerzos más. Por lo cual, se sumaron Joel Soñora y Nicolás Fernández.

El primero de ellos llegó por el pedido que hizo la dirigencia luego de confirmarse la lesión que había sufrido Ignacio Lago, en tanto que el segundo se sumó por el cupo que AFA le otorgó a Colón por la salida de Cristian Vega a Central Córdoba.

Así las cosas, en poco tiempo Colón logró sumar siete futbolistas, potenciando el plantel y brindándole mayores alternativas al cuerpo técnico.

Sin embargo, ninguno llegó a consolidarse. Si bien el que se ganó un lugar como titular y tuvo mayor continuidad fue Rossi, alternó buenas con malas y tampoco se destacó por encima del resto.

Mientras que los demás estuvieron lejos de las expectativas que se generaron cuando llegaron a Colón. Quizás el caso más concreto sea el de Oscar Garrido, quien venía de jugar en Primera División con la camiseta de Central Córdoba.

Mucho insistió en ese momento Delfino para sumarlo, pero la realidad es que salvo el partido ante Estudiantes de Río Cuarto en donde convirtió un gol, con complicidad del arquero rival, en el resto de los encuentros no tuvo un buen rendimiento.

De hecho, en el partido ante Temperley, fue expulsado en el segundo tiempo, ya que estando amonestado cometió una falta en la mitad de la cancha, dejando al equipo con un futbolista menos. Partido que Colón terminó perdiendo.

En lo que va de la competencia, Garrido lleva jugados 11 partidos, cinco de ellos como titular y suma 497' en cancha. Cosechó cuatro tarjetas amarillas y una expulsión.

En el caso de Genaro Rossi, es el que tuvo mayor continuidad y aportó dos goles. Lleva disputados 13 encuentros, ocho de ellos como titular y suma 647'. Le marcó a Estudiantes de Río Cuarto y a Gimnasia de Mendoza.

Por su parte, Joel Soñora disputó siete partidos, pero tan solo uno de ellos desde el arranque. En consecuencia, suma 197' en cancha, no logrando afianzarse en la formación titular, ni tampoco colmando las expectativas que generó en función de su trayectoria.

Mientras que Nicolás Fernández lleva jugados tres partidos, uno de ellos como titular y suma 161' en cancha. En los primeros dos compromisos su rendimiento no fue bueno y en el último ante Chaco For Ever, al menos no desentonó.

Pero está claro que se espera mucho más de un jugador que viene de Estudiantes de La Plata y que fue recomendado por Eduardo Domínguez. Ahora tendrá la chance de ser titular, reemplazando a Facundo Castet.

En el caso de los que retornaron, Brian Farioli disputó siete encuentros, cinco de ellos los protagonizó como titular, sumando 374' en cancha. Mostró algunos destellos, pero en general su rendimiento estuvo por debajo de lo que puede brindar.

En tanto que José Neris jugó cuatro cotejos, todos ellos como titular, sumando 296'. No marcó goles y en el último encuentro ante Temperley sufrió una lesión muscular.

Por último, Andrew Teuten no logró sumar minutos, debido a que sufrió un par de lesiones musculares. Fue al banco en dos partidos (Gimnasia de Mendoza y Nueva Chicago), pero no ingresó.