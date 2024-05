Barreto: "Colón es una gran prueba para saber donde estamos parados"

"El grupo está bien, no esperábamos estar arriba, fuimos paso a paso, humildes, siempre trabajando, tenemos un gran partido contra Colón", apuntó de movida.

Para después apuntar que "todos saben lo que es Colón, será un lindo desafío para nosotros, ellos tienen la obligación de ascender porque la gente se los pide. Nosotros con nuestras armas queremos hacer un lindo partido".

La importancia de Sciacqua en su carrera

El goleador más adelante expresó que "arranqué en Patronato, me promovió Mario Sciacqua, me ayudó mucho. Soy de Villa Clara, un pueblo chiquitito. Nos conocemos entre todos. Me marcó mucho, yo enfrenté a Colón en Primera, este partido será especial para mí y para el plantel de San Telmo".

Barreto también subrayó que "todos le quieren ganarle a Colón y a San Telmo porque también estamos arriba. Es una prueba para ver donde estamos parados. Queremos ganar para quedar cerca de ellos. Va a ser un lindo partido que vamos a proponer los dos".

En relación a sus cualidades apuntó que "me siento cómodo de extremo, puedo jugar de nueve o doble punta, encontré mi lugar en el equipo. Todos colaboran para que pueda estar bien. Soy un jugador sacrificado que siempre intenta dar lo mejor por el equipo".