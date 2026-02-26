Medrán se refirió a Ferro: "Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia"

Ezequiel Medrán destacó la solidez defensiva de Colón y la necesidad de mejorar la ofensiva, mientras prepara al equipo para el duelo ante Ferro.

Ezequiel Medrán , director técnico de Colón , destacó que el equipo mostró solidez y cohesión defensiva en las primeras dos fechas de la Primera Nacional, aunque reconoció que en la ofensiva aún hay puntos por mejorar: “Nos quedamos con que fuimos un equipo sólido, fuimos un equipo compacto… pero en los metros finales no tuvimos la certeza a la hora de profundizar o cargar bien el área”, afirmó.

Respecto al estado de jugadores clave, Medrán confirmó: “ Alan pudo trabajar con normalidad, eso es importante. Lago ha seguido trabajando diferenciado, mañana lo resolvemos y si hoy Mati tuvo un traumatismo, lo analizaremos cómo evoluciona ”. Además, destacó la profundidad del plantel y su capacidad de respuesta ante eventualidades: “Estamos conformes con cómo hemos trabajado en el mercado de pases… tenemos un equipo equilibrado en cuanto al número de plantel”.

El DT también subrayó la importancia de la preparación física: “Lo que uno pretende es que a partir del cuarto partido estemos todos parejos en cuanto a la apuesta física”, agregando que los jugadores que llegaron más tarde al club se incorporarán gradualmente para alcanzar el mismo nivel de rendimiento.

Estrategia ofensiva y planteo táctico de Colón

Sobre el planteo ofensivo, Medrán explicó cómo busca equilibrar solidez defensiva y capacidad de ataque: “Jugamos con un 9 de área, con otro 9 acompañando por banda… la intención en cuanto a lo colectivo siempre fue la misma: un equipo sólido, compacto, con buenos recorridos y la posibilidad de doblar por banda”. Además, detalló cómo el equipo busca alternativas en ataque: “Nos gusta que el segundo punta pueda venir a recibir a través del volante y cuando te tapan las proyecciones por banda, tener la alternativa por dentro que lo buscamos con Lucas Cano y luego con Godoy en el segundo tiempo”.

Medrán analizó el desempeño del equipo en Salta frente a Central Norte: “Fuimos un equipo compacto, sólido, muy generoso a la hora de recuperar la pelota, y como punto a mejorar la parte ofensiva, que no tuvo lucidez en los metros finales ni capacidad de abrir el marcador”.

Sobre el desarrollo del torneo, añadió: “Hay 10 o 12 equipos con plantel extremadamente competitivo, y creemos en el trabajo que venimos transitando. Estamos en un camino de crecimiento y aprendizaje conjunto”. También destacó la importancia del trabajo colectivo sobre las individualidades: “Hoy se pudo mantener el cero por un gran trabajo colectivo y no tuvimos la capacidad de abrir el marcador por también un trabajo colectivo que no tuvimos en ofensiva”.

Próximo desafío: Ferro

De cara al partido del sábado, el entrenador analizó a su próximo rival: “Vamos a enfrentar a un gran rival, Ferro tiene fluidez y ha incorporado rápido los conceptos que están trabajando. Estamos enfocados en respetar al equipo rival y llevar a cabo nuestra estrategia para competir”. Sobre la pausa de 15 días que tendrá el campeonato, Medrán lo vio como una oportunidad: “Nos va a dar tiempo para mejorar lo físico y seguir sumando minutos de fútbol. Aunque es una lástima que se pare el fútbol argentino, vamos a sacar provecho para seguir consolidando conceptos”.

Construcción de equipo y recambio

En relación a la base del equipo y la integración de los jugadores, Medrán afirmó: “Nuestra mejor versión la vamos a ir encontrando a la hora de competir, con el mejor 11 y el mejor recambio. Todo el plantel está a disposición y está trabajando muy bien”. También destacó el valor del recambio: “En estos dos partidos, en recambio hemos podido darle minutos a Conrado Ibarra, Lértora, Castro, Godoy y Toledo. Tener jugadores que puedan rendir de 1 a 90 minutos es fundamental para competir en esta categoría”.

Por último, sobre la identidad que quiere imponer en Colón, el DT cerró: “Mis equipos siempre buscan protagonismo, tanto de local como de visitante, a través de estrategia y planteamiento ofensivo, tratando de sacar provecho de las virtudes del rival y minimizando sus fortalezas”.