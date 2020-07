Bauza: "La mejor opción era quedarme en Europa"

Juan Francisco Bauza, surgido futbolísticamente de Colón, emigró a Europa a mediados del año pasado, para el inicio de la temporada 2019/20, más precisamente al fútbol polaco para vestir la camiseta del Górnik Zabrze. Pero su paso por ahí fue de tan solo seis meses, ya que no consiguió la continuidad o los minutos que pretendía jugar en ese equipo, es por eso que en la primera de cambio se fue y arribó a Rumania, en un traspaso que el mismo explica cómo se dio. “Hasta el año pasado pertenecía al Górnik Zabrze. En enero nos fuimos a hacer una pretemporada a Chipre y en el hotel donde nos alojamos había un equipo de Grecia, otro de Serbia y el de Rumania, el Csikszereda.

Entonces con Górnik hicimos un amistoso con este club (Csikszereda) y me fue bastante bien. Cuando terminó el partido, los dirigentes y el técnico rival me vinieron a preguntar cómo era mi situación y después de hablarlo con mi representante aceptamos ir para allá, dado que en este momento de mi carrera priorizó lo deportivo: tratar de jugar y mostrarme”, declaró Bauza, cuyo pase pertenece a Colón, y que continuará en Europa, en el deportivo de Radio Máxima.

El pase de Bauzá es de Colón y el Pepe Bauza tendría que haber vuelto al Sabalero para cuando se reanude la actividad (actualmente frenada por la pandemia), pero extendió su vínculo con el equipo rumano hasta 2022, ya que no pudo mostrar todo su potencial debido a la aparición mundial del coronavirus

LEER MÁS: Eduardo Domínguez llegó a Santa Fe y está al frente en Colón

“Yo tendría que haber vuelto a Colón en junio, pero cuando llegué al Csikszereda pude jugar dos o tres partidos y pasó lo de la pandemia, así que prácticamente no pude jugar. Entonces hablando con mí representante coincidimos que la mejor opción era quedarnos en Europa y afortunadamente pudimos arreglar hasta junio de 2021”.

image.png Juan Francisco Bauza debía volver a Colón pero seguirá jugando en Europa.

Sobre su presente en Rumania, el hijo del ex futbolista Marcelo Bauzá contó que “nosotros volvimos a los entrenamientos el 1° de julio, estamos de pretemporada y el campeonato estaría arrancando el 22 de agosto”.

LEER MÁS: Facundo Farías: "Mi objetivo es poder ganar algo con Colón"

“La temporada todavía no terminó, los seis equipos que estaban primeros antes del párate están definiendo el campeón, con un torneo reducido que todavía se sigue jugando”, acotó.

Por último, Bauzá manifestó que la adaptación al fútbol rumano fue más fácil que en relación al polaco. “Tengo un compañero español que me ayudó y me ayuda mucho, pero hay un plantel jóvenes, de muchos chicos y de gente cálida, a diferencia de Polonia que es gente bastante cerrada. Acá con la ayuda de mis compañeros de me hizo un poco más fácil la adaptación”, cerró.

Fuente: maximaonline