Colón se ilusiona ante el interés de Universitario en José Neris

En Perú enfatizan que José Neris es prioridad para Universitario, por lo que Colón, dueño del 65% del pase, espera una venta para recuperar la inversión

Mientras en Colón el foco está centrado en las elecciones del domingo, surgen informaciones que llaman la atención. En este caso desde Perú, donde indican que Universitario tendría en la mira al uruguayo José Neris . La inminente salida de Diego Churín dejaría un espacio donde el charrúa sería prioridad.

Medios peruanos publicaron que la dirigencia de la Crema busca un atacante con recorrido y competencia reciente, y en ese radar apareció Neris, de gran rendimiento en Montevideo City Torque donde despertó miradas.

La situación contractual con Colón

En Santa Fe miran el escenario con atención, ya que City Torque tiene una opción de compra de 1.100.000 de dólares en diciembre de Colón, dueño del 65% del pase, mientras que River de Uruguay mantiene la otra parte.

Más allá de eso, está claro que en el Sabalero no se proyecta un regreso del delantero. Su discreto paso por Santa Fe y la forma en cómo se manejó dejaron la puerta prácticamente cerrada para un retorno. Entonces, todo pasa por recuperar la inversión de 600.000 dólares, que recién este año pudo terminar de pagar.

Lo que Neris no pudo mostrar con el Rojinegro lo encontró en Montevideo City Toque: 16 goles en 34 partidos para erigirse como la sensación en el fútbol charrúa. Ese repunte lo puso nuevamente en el mapa del mercado internacional y generó que Universitario lo vea como una gran oportunidad competitiva.

Para Colón, una transferencia sería una buena noticia desde lo económico, en un contexto donde el club necesita ingresos. Por lo bajo, nadie descarta que en los próximos días haya avances, dependiendo también de la decisión de Torque respecto a la opción de compra. Colón por las dudas se frota las manos.