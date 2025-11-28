Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón se ilusiona ante el interés de Universitario en José Neris

En Perú enfatizan que José Neris es prioridad para Universitario, por lo que Colón, dueño del 65% del pase, espera una venta para recuperar la inversión

Ovación

Por Ovación

28 de noviembre 2025 · 16:09hs
Colón se ilusiona ante el interés de Universitario en José Neris

@MvdCityTorque

Mientras en Colón el foco está centrado en las elecciones del domingo, surgen informaciones que llaman la atención. En este caso desde Perú, donde indican que Universitario tendría en la mira al uruguayo José Neris. La inminente salida de Diego Churín dejaría un espacio donde el charrúa sería prioridad.

• LEER MÁS: Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Medios peruanos publicaron que la dirigencia de la Crema busca un atacante con recorrido y competencia reciente, y en ese radar apareció Neris, de gran rendimiento en Montevideo City Torque donde despertó miradas.

• LEER MÁS: ¿Cuántos socios de Colón estarían en condiciones de votar?

La situación contractual con Colón

En Santa Fe miran el escenario con atención, ya que City Torque tiene una opción de compra de 1.100.000 de dólares en diciembre de Colón, dueño del 65% del pase, mientras que River de Uruguay mantiene la otra parte.

• LEER MÁS: Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

Más allá de eso, está claro que en el Sabalero no se proyecta un regreso del delantero. Su discreto paso por Santa Fe y la forma en cómo se manejó dejaron la puerta prácticamente cerrada para un retorno. Entonces, todo pasa por recuperar la inversión de 600.000 dólares, que recién este año pudo terminar de pagar.

• LEER MÁS: Brian Negro dejó de ser jugador de Colón y se suma a la lista de desvinculados del plantel

Lo que Neris no pudo mostrar con el Rojinegro lo encontró en Montevideo City Toque: 16 goles en 34 partidos para erigirse como la sensación en el fútbol charrúa. Ese repunte lo puso nuevamente en el mapa del mercado internacional y generó que Universitario lo vea como una gran oportunidad competitiva.

José Neris
Col&oacute;n espera vender a Jos&eacute; Neris para recuperar la inversi&oacute;n. Montevideo City Torque tiene una opci&oacute;n de compra.

Colón espera vender a José Neris para recuperar la inversión. Montevideo City Torque tiene una opción de compra.

Para Colón, una transferencia sería una buena noticia desde lo económico, en un contexto donde el club necesita ingresos. Por lo bajo, nadie descarta que en los próximos días haya avances, dependiendo también de la decisión de Torque respecto a la opción de compra. Colón por las dudas se frota las manos.

Colón José Neris Universitario
Noticias relacionadas
colon informo como consultar el padron para las elecciones en el roque otrino

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Son 16.055 los socios en Colón en condiciones de votar.

¿Cuántos socios de Colón estarían en condiciones de votar?

colon volvio a entrenar despues de cuatro dias de paro por falta de pago, pero sin los referentes

Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

Brian Negro durante un entrenamiento en el predio de Colón

Brian Negro dejó de ser jugador de Colón y se suma a la lista de desvinculados del plantel

Lo último

Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

Último Momento
Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

Pulga Rodríguez, en UNO: Fastidioso e incómodo por la situación que vivimos este año

Pulga Rodríguez, en UNO: "Fastidioso e incómodo por la situación que vivimos este año"

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario

Ovación
Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

El delantero que vuelve a Unión y que pretende tener revancha

El delantero que vuelve a Unión y que pretende tener revancha

¿Cuántos socios de Colón estarían en condiciones de votar?

¿Cuántos socios de Colón estarían en condiciones de votar?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL