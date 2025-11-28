Uno Santa Fe | Colón | Colón

Pulga Rodríguez, sincero en Colón: "Fastidioso e incómodo por la situación que vivimos este año"

Luis Rodríguez dejó una reflexión en UNO Santa Fe tras el paso en falso de Colón en la Primera Nacional. También, envió un mensaje para la nueva dirigencia

28 de noviembre 2025 · 18:27hs
Pulga Rodríguez, sincero en Colón: Fastidioso e incómodo por la situación que vivimos este año

Con la tranquilidad que da el paso del tiempo, pero sin perder la crudeza del análisis, Luis Rodríguez habló con UNO Santa Fe en la producción de Melani Rosas, sobre las causas y consecuencias de una campaña que obligó a Colón a pelear por no descender en la Primera Nacional, cuando la premisa era ascenso.

Pulga no buscó atenuantes. Admitió que el plantel vivió meses incómodos, tensos, y que esa incomodidad también lo atravesó. “En lo personal, un poco fastidioso e incómodo por la situación que nos tocó vivir este año".

"Es un momento del que digo que somos todos responsables. Ahora ya se terminó esa situación, que fue crítica hasta el último día por pelear por algo para lo que no nos habíamos preparado. Estaba el descenso ahí, pero gracias a Dios pasó", agregó.

El pedido de Pulga Rodríguez a la nueva dirigencia de Colón

Rodríguez insistió en que lo sucedido debe convertirse en punto de partida y no en una sombra eterna. “Ojalá que todos los errores no se repitan. Tiene que quedar como aprendizaje, por el bien de Colón y para volver a pelear por estar en Primera”, expresó. Desde su lugar, asumió el compromiso personal de elevar la preparación física y futbolística en la pretemporada, convencido de que esa es su forma de aportar: "Como jugador, uno sabe que se tiene que preparar mucho más en la pretemporada para terminar los partidos más entero y competitivo. En mi caso, exigirme mucho más. Es lo único que puedo hacer como jugador para mejorar".

El de Simoca también depositó expectativas en la futura conducción. Deseó que la comisión directiva entrante pueda ordenar, elegir bien y darle al plantel un entorno más saludable. “Los jugadores que lleguen deben estar en condiciones de dar su 100%. Colón lo necesita para volver a ser protagonista”.

El delantero no escondió la carga emocional que implica ver al club sumergido en estas campañas turbulentas: "Duele verlo a Colón así. Si bien yo no soy nacido ni criado en Santa Fe, esta es una institución que quiero y respeto. Esta situación es dolorosa para todos, pero es una realidad y hay que afrontarla. Para salir a delante será clave la sabiduría de la nueva comisión directiva".

A esa sinceridad le sumó una advertencia: “Será el tercer año en la categoría. Hay que entender cómo se juega acá. No se asciende en la primera fecha: cada partido será una final”.

Antes de cerrar, Rodríguez dejó un mensaje que buscó sumar más que dividir. Consciente del momento político y deportivo del Sabalero, instó a la unidad: “Tenemos que estar todos juntos. Acompañemos para que Colón vuelva a Primera el año que viene”.

Escuchá la nota con Luis Rodríguez en Colón

