Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Colón difundió los detalles para que los socios puedan consultar si están en condiciones de votar en las elecciones del próximo domingo

Ovación

Por Ovación

28 de noviembre 2025 · 14:42hs
Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Archivo
Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Colón difundió los detalles para que los socios puedan consultar si están en condiciones de votar en las elecciones del próximo domingo, que se desarrollarán en el gimnasio Roque Otrino entre las 9 y las 18. La institución habilitó un enlace para revisar el padrón de manera online, a fin de organizar el flujo de votantes.

• LEER MÁS: Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

Acceso digital al padrón electoral de Colón

Según informó el club a través de sus redes sociales, los socios podrán ingresar al sistema y corroborar si figuran en el padrón, un paso clave para garantizar que puedan sufragar sin inconvenientes. La publicación incluyó una breve guía sobre cómo realizar la consulta. Se puede acceder desde acá: colon.boleteriavip.com.ar/event/description/1111/elecciones-club-colon.

elecciones en Colón.jpg

Para esta elección, que definirá a la nueva conducción rojinegra, habrá cinco listas oficializadas: las encabezadas por Gustavo Abraham, Ricardo Magdalena, José Alonso, Ricardo Luciani y Carlos Trod. El oficialismo no se presentará, pese a haber logrado en el último proceso electoral la mayor cantidad de votos de la historia del club.

• LEER MÁS: ¿Cuántos socios de Colón estarían en condiciones de votar?

Se espera que más de 5.000 socios se acerquen al Roque Otrino para participar del acto electoral, que renovará la comisión directiva y marcará un nuevo rumbo institucional.

Colón elecciones socios
Noticias relacionadas
Brian Negro durante un entrenamiento en el predio de Colón

Brian Negro dejó de ser jugador de Colón y se suma a la lista de desvinculados del plantel

marcos diaz: se ve que yo era la naranja podrida en colon porque el plantel no me respaldo

Marcos Díaz: "Se ve que yo era la naranja podrida en Colón porque el plantel no me respaldó"

jourdan, a corazon abierto en colon: preferi arreglar y no hacer una inhibicion despues

Jourdan, a corazón abierto en Colón: "Preferí arreglar y no hacer una inhibición después

minella, sin vueltas en colon por uno 106.3: las inferiores deben ser prioridad

Minella, sin vueltas en Colón por UNO 106.3: "Las inferiores deben ser prioridad"

Lo último

¿Fin de ciclo en Unión? En Buenos Aires indican que Corvalán está a un paso de Quilmes

¿Fin de ciclo en Unión? En Buenos Aires indican que Corvalán está a un paso de Quilmes

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Dolor en el sur de Santa Fe: quiénes eran las 5 personas que murieron en el choque de la ruta 90

Dolor en el sur de Santa Fe: quiénes eran las 5 personas que murieron en el choque de la ruta 90

Último Momento
¿Fin de ciclo en Unión? En Buenos Aires indican que Corvalán está a un paso de Quilmes

¿Fin de ciclo en Unión? En Buenos Aires indican que Corvalán está a un paso de Quilmes

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Dolor en el sur de Santa Fe: quiénes eran las 5 personas que murieron en el choque de la ruta 90

Dolor en el sur de Santa Fe: quiénes eran las 5 personas que murieron en el choque de la ruta 90

Conmebol confirmó a Claudio Tapia como su representante en el Consejo de FIFA

Conmebol confirmó a Claudio Tapia como su representante en el Consejo de FIFA

Los antivacunas y el hombre imán: las presentaciones en Diputados que generaron repudio

Los antivacunas y el hombre imán: las presentaciones en Diputados que generaron repudio

Ovación
Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

Colapinto no encontró ritmo y partirá último en la Sprint de Qatar

Colapinto no encontró ritmo y partirá último en la Sprint de Qatar

Verón explotó contra la AFA y advirtió: estas cosas pueden terminar en un descenso

Verón explotó contra la AFA y advirtió: "estas cosas pueden terminar en un descenso"

Conmebol confirmó a Claudio Tapia como su representante en el Consejo de FIFA

Conmebol confirmó a Claudio Tapia como su representante en el Consejo de FIFA

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL