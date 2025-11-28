Colón difundió los detalles para que los socios puedan consultar si están en condiciones de votar en las elecciones del próximo domingo, que se desarrollarán en el gimnasio Roque Otrino entre las 9 y las 18. La institución habilitó un enlace para revisar el padrón de manera online, a fin de organizar el flujo de votantes.
Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino
Colón difundió los detalles para que los socios puedan consultar si están en condiciones de votar en las elecciones del próximo domingo
Por Ovación
• LEER MÁS: Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes
Acceso digital al padrón electoral de Colón
Según informó el club a través de sus redes sociales, los socios podrán ingresar al sistema y corroborar si figuran en el padrón, un paso clave para garantizar que puedan sufragar sin inconvenientes. La publicación incluyó una breve guía sobre cómo realizar la consulta. Se puede acceder desde acá: colon.boleteriavip.com.ar/event/description/1111/elecciones-club-colon.
Para esta elección, que definirá a la nueva conducción rojinegra, habrá cinco listas oficializadas: las encabezadas por Gustavo Abraham, Ricardo Magdalena, José Alonso, Ricardo Luciani y Carlos Trod. El oficialismo no se presentará, pese a haber logrado en el último proceso electoral la mayor cantidad de votos de la historia del club.
• LEER MÁS: ¿Cuántos socios de Colón estarían en condiciones de votar?
Se espera que más de 5.000 socios se acerquen al Roque Otrino para participar del acto electoral, que renovará la comisión directiva y marcará un nuevo rumbo institucional.