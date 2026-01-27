Bonansea, con la idea fija en Colón: "Quiero que el hincha se sienta identificado conmigo"

Alan Bonansea asoma como socio de Ignacio Lago en el nuevo ataque de Colón. El goleador habló tras la práctica y dejó en claro su compromiso.

Colón sigue transitando la parte más exigente de la pretemporada y uno de los nombres que empieza a tomar protagonismo es el de Alan Bonansea, quien volvió al club y se perfila para integrar la dupla ofensiva junto a Ignacio Lago. Luego del ensayo de este martes, el atacante compartió sus sensaciones y dejó varios conceptos que marcan su forma de entender este nuevo ciclo.

El delantero no ocultó su emoción por este retorno. “ Estoy muy contento, con muchas ganas. Sabemos que en pocas semanas arranca el campeonato y hay que ponerse bien ”, expresó, dejando en claro que vive esta etapa con entusiasmo y responsabilidad.

Sobre el plantel que se está conformando, Bonansea destacó el trabajo grupal: “Estamos haciendo mucho énfasis en formar un grupo fuerte, que responda cuando las cosas no salgan. Eso es clave en un torneo tan largo”.

El mensaje de Medrán

En cuanto a las indicaciones del entrenador, fue contundente: “Ezequiel nos pide que seamos un equipo compacto, que el once se mate por el compañero”. Además, remarcó que lo táctico también ocupa un lugar central en la preparación diaria.

Bonansea.jpg Alan Bonansea es la referencia de área que tendrá el Colón de Ezequiel Medrán. UNO / José Busiemi

Desde lo individual, Bonansea explicó qué puede aportarle al equipo: “Voy a laburar a muerte cada pelota. Soy un delantero aguerrido y creo que por ahí viene mi aporte”.

Competencia y sociedad en ataque

El atacante también se refirió a la competencia interna en la delantera, donde hay varios nombres con experiencia. Lejos de incomodarlo, lo ve como algo positivo: “La competencia es muy linda porque te potencia. Nos hace mejores a todos”.

Sobre la posible dupla con Ignacio Lago y otros compañeros ofensivos, agregó: “Tenemos que encontrar los funcionamientos, pero hay buen material y eso ayuda mucho”.

“Los goles llegan solos cuando el equipo funciona”

Si bien viene de buenas temporadas en materia goleadora, prefirió poner el foco en lo colectivo: “Los goles llegan solos cuando el equipo funciona. Lo principal es dar todo por el grupo y por el club”.

En el cierre, dejó un mensaje directo para los hinchas sabaleros: “Quiero que el hincha se sienta identificado conmigo, que vea a un jugador que pelea todas las pelotas y deja todo por esta camiseta”.

Con ese compromiso como bandera, Alan Bonansea se ilusiona con ser una de las cartas ofensivas de un Colón que busca volver a ser protagonista.