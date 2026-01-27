Uno Santa Fe | Colón | Colón

Del acuerdo a la nada: los fichajes que se frustraron en Colón

Dos historias separadas por años, pero unidas por el mismo final: jugadores que estaban a un paso de llegar a Colón y terminaron tomando otro rumbo.

Ovación

Por Ovación

27 de enero 2026 · 09:37hs
Del acuerdo a la nada: los fichajes que se frustraron en Colón

Prensa Colón

En el fútbol los acuerdos pueden desmoronarse en cuestión de horas. Colón lo sabe bien. A lo largo de los últimos años, el club santafesino vivió negociaciones que parecían cerradas, con todo listo para la firma, pero que terminaron en frustración. Los casos de Mauricio Pinilla en 2018 y Kevin López en 2026 son los ejemplos más claros.

Mercado de pases en Colón: el antecedente de Pinilla

En julio de 2018, Mauricio Pinilla estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo sabalero. La dirigencia de Colón había avanzado fuerte, al punto de tener acuerdos firmados entre clubes y una presentación prácticamente organizada.

Sin embargo, el delantero chileno dio marcha atrás a último momento y no viajó a la Argentina. Desde su entorno se mencionaron problemas familiares, aunque luego surgieron versiones cruzadas sobre diferencias en la negociación. La situación derivó en un conflicto institucional con Universidad de Chile y abrió la puerta a posibles reclamos legales. El episodio dejó una huella fuerte: Colón pasó de tener un refuerzo de jerarquía confirmado a quedarse sin incorporación en cuestión de días.

LEER MÁS: Colón encamina la llegada de Federico Rasmussen para reforzar la defensa

Kevin López y una historia reciente que se repite

Ocho años después, el club volvió a vivir una situación parecida con Kevin López, pero con el mediocampista ya entrenando en Santa Fe, con revisión médica programada y contrato listo para firmar. La operación era a préstamo, sin cargo y con opción de compra desde Independiente, dueño de su pase. Pero cuando todo parecía resuelto, apareció Instituto de Córdoba con una nueva propuesta. El futbolista pidió renegociar condiciones y, ante la negativa de Diego Colotto de modificar lo ya pactado, decidió cambiar de destino. En pocas horas, un refuerzo que se daba por hecho quedó descartado.

Aunque los contextos fueron distintos, ambos casos comparten un mismo desenlace: acuerdos avanzados, expectativas altas y un giro inesperado. En 2018 fue una decisión personal con derivaciones legales; en 2026, una oferta superadora que alteró el escenario. Para Colón, estas experiencias reflejan la fragilidad del mercado de pases, donde nada está cerrado hasta que la firma se concreta.

Colón fichajes fútbol Kevin López Mauricio Pinilla
Noticias relacionadas
neris: la idea es dejarle un dinero a colon, pero esta todo estancado

Neris: "La idea es dejarle un dinero a Colón, pero está todo estancado"

colon volvio al trabajo y ya piensa en el amistoso con patronato tras la serie rio de la plata

Colón volvió al trabajo y ya piensa en el amistoso con Patronato tras la Serie Río de La Plata

taborda: la propuesta para colon es dinero que ponemos nosotros para la salida de neris

Taborda: "La propuesta para Colón es dinero que ponemos nosotros para la salida de Neris"

jose neris reaparece en colon y san lorenzo se presenta en su futuro

José Neris reaparece en Colón y San Lorenzo se presenta en su futuro

Lo último

Golpe de calor: el Hospital Alassia alerta por el impacto de las altas temperaturas en niños

Golpe de calor: el Hospital Alassia alerta por el impacto de las altas temperaturas en niños

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

Adiós ATP, +13, +16: el Gobierno derogó el régimen de calificación de películas de 1984

Adiós ATP, +13, +16: el Gobierno derogó el régimen de calificación de películas de 1984

Último Momento
Golpe de calor: el Hospital Alassia alerta por el impacto de las altas temperaturas en niños

Golpe de calor: el Hospital Alassia alerta por el impacto de las altas temperaturas en niños

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

Adiós ATP, +13, +16: el Gobierno derogó el régimen de calificación de películas de 1984

Adiós ATP, +13, +16: el Gobierno derogó el régimen de calificación de películas de 1984

Se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Lucas Menossi se realiza la revisión médica y firmará contrato con Unión

Lucas Menossi se realiza la revisión médica y firmará contrato con Unión

Ovación
Se realizó la presentación oficial del Maratón en Coronda

Se realizó la presentación oficial del Maratón en Coronda

La Salle Jobson comenzó la pretemporada en Cabaña Leiva

La Salle Jobson comenzó la pretemporada en Cabaña Leiva

Se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Racing recibe a Central con urgencias tras un debut sin respuestas

Racing recibe a Central con urgencias tras un debut sin respuestas

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"