Del acuerdo a la nada: los fichajes que se frustraron en Colón

Dos historias separadas por años, pero unidas por el mismo final: jugadores que estaban a un paso de llegar a Colón y terminaron tomando otro rumbo.

En el fútbol los acuerdos pueden desmoronarse en cuestión de horas. Colón lo sabe bien. A lo largo de los últimos años, el club santafesino vivió negociaciones que parecían cerradas, con todo listo para la firma, pero que terminaron en frustración. Los casos de Mauricio Pinilla en 2018 y Kevin López en 2026 son los ejemplos más claros.

En julio de 2018, Mauricio Pinilla estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo sabalero. La dirigencia de Colón había avanzado fuerte, al punto de tener acuerdos firmados entre clubes y una presentación prácticamente organizada.

Sin embargo, el delantero chileno dio marcha atrás a último momento y no viajó a la Argentina. Desde su entorno se mencionaron problemas familiares, aunque luego surgieron versiones cruzadas sobre diferencias en la negociación. La situación derivó en un conflicto institucional con Universidad de Chile y abrió la puerta a posibles reclamos legales. El episodio dejó una huella fuerte: Colón pasó de tener un refuerzo de jerarquía confirmado a quedarse sin incorporación en cuestión de días.

Kevin López y una historia reciente que se repite

Ocho años después, el club volvió a vivir una situación parecida con Kevin López, pero con el mediocampista ya entrenando en Santa Fe, con revisión médica programada y contrato listo para firmar. La operación era a préstamo, sin cargo y con opción de compra desde Independiente, dueño de su pase. Pero cuando todo parecía resuelto, apareció Instituto de Córdoba con una nueva propuesta. El futbolista pidió renegociar condiciones y, ante la negativa de Diego Colotto de modificar lo ya pactado, decidió cambiar de destino. En pocas horas, un refuerzo que se daba por hecho quedó descartado.

Aunque los contextos fueron distintos, ambos casos comparten un mismo desenlace: acuerdos avanzados, expectativas altas y un giro inesperado. En 2018 fue una decisión personal con derivaciones legales; en 2026, una oferta superadora que alteró el escenario. Para Colón, estas experiencias reflejan la fragilidad del mercado de pases, donde nada está cerrado hasta que la firma se concreta.