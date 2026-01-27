Uno Santa Fe | Colón | Ezequiel Medrán

Colón perfila el equipo y Medrán saca conclusiones ante Patronato

El DT ajusta piezas en la recta final de la pretemporada y comienza a darle forma al once titular. Lago volvió a destacarse y asoma como carta clave en ataque.

27 de enero 2026 · 13:47hs
Colón acelera su puesta a punto y Ezequiel Medrán empieza a mostrar señales concretas del equipo que tiene en mente para el arranque oficial. En el tramo decisivo de la preparación, el entrenador probó variantes, confirmó sociedades y observó rendimientos individuales que empiezan a marcar una tendencia clara dentro del plantel.

Colón vs. Patronato: prueba clave en la pretemporada

El Sabalero afrontará un nuevo amistoso frente a Patronato, un examen que le permitirá al cuerpo técnico seguir evaluando funcionamiento colectivo, ritmo de juego y respuestas tácticas. La intención es llegar al inicio de la competencia con una base consolidada y automatismos ya incorporados.

En los últimos movimientos futbolísticos, Medrán dividió el plantel en dos equipos, con una formación que se perfila como titular y otra alternativa que también dejó señales positivas. Más allá del resultado, el foco estuvo puesto en la solidez defensiva, la fluidez en la mitad de la cancha y la profundidad ofensiva.

La formación titular que probó Medrán

El equipo principal que paró el entrenador estuvo integrado por Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Sebastián Olmedo y Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz y Conrado Ibarra; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

La estructura mostró una defensa firme, con Barrios como referencia central, laterales con proyección constante y un mediocampo que combinó recuperación con buen manejo de pelota. En ataque, Lago volvió a marcar diferencias por movilidad y agresividad en los últimos metros, mientras Bonansea trabajó como referencia de área.

Medrán también observó variantes en un equipo alternativo que formó con Tomás Paredes; Emanuel Beltrán, Nicolás Thaller, Lucas Picech y Zahir Ibarra; Matías Godoy, Federico Lertora, Bautista Mailler y Darío Sarmiento; Facundo Castro y Lucas Cano. Este bloque mostró intensidad y vocación ofensiva, con futbolistas que pelean por meterse en la consideración principal y que le ofrecen al DT distintas características para modificar el desarrollo de los partidos.

Ignacio Lago, el nombre que se repite en Colón

El único gol del ensayo fue convertido por Ignacio Lago, quien atraviesa una gran pretemporada y se consolida como una pieza importante en el frente de ataque. Su desequilibrio, lectura de espacios y capacidad para aparecer en zonas de definición empiezan a convertirlo en una fija dentro de la estructura ofensiva. Con estos ensayos, Colón sigue afinando detalles, mientras Medrán termina de definir nombres y funciones.

