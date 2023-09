Con su pausa, desde su zurda llegan muchas acciones de peligro que genera el equipo y este viernes fue el encargado de meter el penal para poner el 2 a 1 sobre Rosario Central.

"Fue un partido muy duro, en el primer tiempo nos presionaron bien, después lo corregimos en el segundo. Muy contento por la victoria, por el grupo", apuntó después del triunfo.

Para luego, expresar: "Fue un partido de mucho roce, muy duro, lo importante es que nos llevamos los tres puntos porque nos merecíamos esta victoria".

Botta sabe que su regreso al país le demandó poco tiempo de adaptación. En ese sentido no dudó en decir que "estoy bien, me siento bien, y en eso el grupo me ayudó mucho a sentirme bien y adaptarme rápido. Muchas veces me equivoco y me la hacen fácil ellos".