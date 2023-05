Bovaglio: "Me siento con fuerzas y ahora analizamos a Colón"

“Estamos en una racha negativa, nos esta costando convertir y los últimos goles son de volante, defensor; trabajar es la única forma de salir, hoy vieron el trabajo, el compromiso del plantel para con nosotros”, apuntó.

Para después, expresar: "Me considero una persona bastante reflexiva. Sé que tomar decisiones en caliente, no está bueno. Trato de no hacerlo nunca. Pero en ese momento, post derrota 0-3, con una imagen que no me gustó del equipo, yo me sentía con fuerzas para continuar. Lo ratifico ahora. Porque veo las ganar, el compromiso y el dolor de los chicos de querer revertir”.

Bovaglio también soslayó que "hablo siempre con los jugadores. No tenemos ningún conflicto. Hablamos de temas futbolísticos y de los otros".

En otro tramo de la charla subrayó que “las decisiones no las tomo yo. Firmé hace algo más de un mes un contrato por un año y medio más con la firme intención de cumplirlo. Me siento con fuerzas para revertirlo. Analizamos Colon, como Riestra y San Lorenzo porque pensamos a futuro y en optimistas. No voy a tapar el sol con la mano sobre lo que nos toca vivir que es una situación incómoda. Pero nos estamos ocupando".

Y más adelante, completó: "Si ganamos un partido empiezan a quedar detrás nuestro varios equipos. Hay que tener calma y estar tranquilos. No hay que compararse con otros equipos y hay que mirar para adentro. Los resultados mandan, pero hay excepciones en la que se bancan a los proyectos y a la personas. Pero yo no tomo las decisiones”.