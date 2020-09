Brian Fernández decidió con el corazón y acordó con Colón

Brian Fernández está empecinado en no darse por vencido y lograr cumplir el sueño de romperla en Colón, no solo por ser hincha, sino también porque era uno de sus principales deseos desde que se volvió profesional. Tras haber coqueteado en varias oportunidades, en este 2020 se le abrió el camino y por eso se esfuerza para conseguir, pese a que el arranque no fue el esperado por todas las cosas que le pasaron y que son de público conocimiento. Fue así como en las últimas horas, llegó a un acuerdo con la dirigencia sobre algunos temas pendientes, resignando mucho para apostar a lo deportivo. En pocas palabras, decidió con el corazón.

El club acumulaba una sustanciosa deuda con el jugador. Si bien es cierto que ya se había tocado el tema, no se dieron acercamientos. Por si fuera poco, al tener uno de los contratos más altos, la idea era ver la posibilidad de un recorte producto de la crisis económica que se suscitó con la pandemia del coronavirus. Desde ya, si se toman como ejemplos a otros jugadores del plantel, todo asomaba como complejo y hasta conflictivo, sin embargo no fue así.

Brian Fernández.png Brian Fernández decidió con el corazón y aceptó los nuevos términos que la propuesto la dirigencia de Colón

Brian Fernández sacó al hincha que lleva adentro y aceptó los términos que le propuso la institución. Incluso la baja en la compra del pase, que se estaba pagando en cuotas. Esto lo reconoció en radio Gol 96.7 su pareja, Araceli Fessia, que oficio de representante: "Ayer (por este lunes) nos juntamos con la dirigencia de Colón, porque la idea era llegar a un acuerdo con Patricio Fleming (uno de los vicepresidentes), que es a quién más apreciamos. Accedimos a todo lo que nos propusieron, a la deuda. Dejamos de lado una cifra millonaria, accedimos a un nuevo contrato también resignando un monto importantísimo. Yo no estaba de acuerdo, pero es el sueño de Brian y quiere cumplir sus metas. Todo sea por el cariño que el jugador tiene por el club. Lo que esperamos es que el club cumpla y nosotros hacer lo nuestro. Ojalá Brian lo pueda lograr".

Una buena noticia después de tantas malas para Colón y el propio Brian Fernández, que desde su arribo trascendió más por lo que le pasaba fuera que dentro del campo de juego. Ahora luce revitalizado y comprometido con la causa. Eduardo Domínguez charla todo el tiempo con él y eso lo motiva todavía más.

Será cuestión de días que pueda ponerse a la par del resto y empezar a sumar su cuota de jerarquía y corazón que mostró en Necaxa de México y Portland Timbers de Estados Unidos. Por ahora solo tuvo un par de minutos en el partido ante Banfield y ahora el futbolista se mentaliza en convencer al técnico y volver importante para Colón en la reanudación del fútbol.